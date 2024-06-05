Пропалестинский лагерь был демонтирован в университете Лаваль в первый же день

Полиция Квебека заявила, что они заставили протестующих демонтировать пропалестинский лагерь, который был разбит на территории Университета Лаваль.

Сегодня полиция сообщила, что трем людям были выписаны штрафы, а один был задержан и доставлен в полицейский участок для предотвращения повторного правонарушения.

В заявлении полиции говорится, что, прибыв на территорию школы в субботу вечером, они обнаружили акцию протеста, в которой участвовало около 30 человек, в том числе несколько человек, которые разбивали палаточный лагерь.

По их словам, полицейские объяснили, что лагерь нарушает муниципальный закон, запрещающий людям устанавливать палатки и другие сооружения на государственной территории без разрешения.

Представитель пропалестинской студенческой группы подтвердил, что протестующие согласились снести свои палатки, чтобы полиция не демонтировала лагерь силой.

Антуан Гренье (Antoine Grenier) из движения студентов университета Лаваль в Палестине говорит, что, по его мнению, власти ущемляют право студентов мирно присоединиться к университетскому движению против войны между Израилем и ХАМАСОМ.

“Мы рассматривали это как способ помешать нам реализовать наше право на демонстрацию в кампусе, хотя мы делали это совершенно мирным способом, направленным против геноцида, который происходит по ту сторону океана”, – сказал он в интервью в воскресенье.

“Они дали нам 10 минут на то, чтобы собрать наши вещи, так как в противном случае находившиеся там 40 полицейских собирались проникнуть в лагерь и сделать это силой. Так что да, мы приняли решение убрать наши палатки и продолжить демонстрацию без палаток в кампусе до конца дня”.

Полиция Квебека заявила, что от протестующих потребовали убрать палатки, но демонстрация смогла продолжиться. Гренье подтвердил, что протестующие оставались на месте примерно до 11 часов вечера.

В последние недели пропалестинские лагеря были разбиты в нескольких канадских университетских городках после волны аналогичных протестов в Соединенных Штатах.

Протестующие у Университета Лаваль требуют, чтобы университет раскрыл все свои инвестиции и партнерские отношения, связанные с Израилем, призвал к прекращению огня и осудил действия израильского государства против палестинского народа, а также обязался отказаться от компаний, причастных к тому, что они называют геноцидом.

На прошлой неделе пропалестинские протестующие в Университете Квебека в Монреале согласились демонтировать свой лагерь в ближайшие дни после того, как университет принял резолюцию, удовлетворяющую многим из их требований, включая призыв к прекращению огня и обещание не осуществлять прямых инвестиций в компании, получающие прибыль от производства оружия.

Еще один лагерь был разбит с конца апреля в Монреальском университете Макгилла, но никаких признаков соглашения между протестующими и школой не было.

Аналогичная история происходит и в Университете Торонто, где с начала мая разбит палаточный лагерь, который будет действовать до начала церемонии открытия в понедельник.

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