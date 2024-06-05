Двум подросткам предъявлены обвинения после драки в Шербруке

В понедельник в 13:00 в полицию Шербрука поступило несколько звонков в службу 911 о драке на бульваре 1290, Лавиджери.
Когда полиция и парамедики прибыли на место происшествия, они обнаружили трех пострадавших с ножевыми ранениями, в том числе одну девушку с серьезными травмами.
Она была доставлена в больницу, где было обнаружено, что у нее пробито легкое.
Во вторник утром власти подтвердили, что ее жизни ничего не угрожает.
Две другие жертвы получили незначительные травмы, которые не потребовали госпитализации.
Трое подозреваемых были арестованы, а во вторник полиция Шербрука сообщила, что двое 16-летних подростков остаются под стражей.
Полиция сообщает, что причина драки остается неизвестной, но в конфликте участвовало “около десятка человек, все они- соседи”.
“Следователи продолжают свою работу, и могут быть выдвинуты дополнительные обвинения”, – заявили в полиции Шербрука.
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