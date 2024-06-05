К грядущему юбилею Пушкина

К грядущему юбилею А.С.Пушкина, немного юмора про знаменитый бессмертный роман в стихах.

К грядущему юбилею А.С.Пушкина, немного юмора про знаменитый бессмертный роман в стихах.

Абакан. Сей славный город, помимо того что является столицей автономной республики Хакассия, имеет два драматических театра – один, так сказать, городской, а второй – республиканский. Вот в нем и произошла эта невероятная, но совершенно правдивая история.

Ставили бессмертное творение А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. В одной из последних сцен, Евгений (Е) прибывает на бал к своему старому другу (Д) и видит Татьяну (в малиновом берете). При этом звучит следующий диалог:

Е. – Кто там в малиновом берете с послом турецким говорит?

Д. – Так то жена моя.

Е. – Так ты женат?

Д. – Уже два года!

Ну, и далее по ходу пьесы.

Так вот. Во-первых, реквизиторы не нашли малинового берета и заменили его зеленым. А, во-вторых, артист, игравший мужа Татьяны, и актриса, игравшая Татьяну, были брат и сестра. Вот что из этого получилось.

Премьера. Зал битком набит местным бомондом и просто любителями театра. Входит Евгений, подходит к другу и ищет глазами яркое малиновое пятно… его нет… находит глазами Татьяну… Далее диалог:

Е. – Кто там… в ЗЕЛЕНОВОМ берете?

Д.(которого перемыкает от данной реплики…) – Так то СЕСТРА моя!

Е.(который чувствует, что что-то не то происходит, но до конца еще не осознал…) – Так ты СЕСТРАТ?!

Д. – Уже два года!

Обычно такие вещи проскальзывают мимо внимания публики, но в этот раз зал грянул… и, увы, не аплодисментами…

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