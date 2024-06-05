Министр высшего образования Квебека осудил пропалестинскую акцию протеста у здания Конкордия

Министр высшего образования Квебека заявила, что она “решительно” осуждает акцию протеста пропалестинских сторонников, которые ненадолго заняли здание университета Конкордия в понедельник.

В 9:46 утра, после того как протестующие вошли в вестибюль, университетскому сообществу было разослано предупреждение о том, что здание GM закрыто.

Согласно коммюнике, отправленному Майклом Ди Граппой, вице-президентом Concordia по сервисам и устойчивому развитию, “небольшая группа протестующих в масках (около 20 человек) вошла в вестибюль около 9:15 утра, заблокировала доступ к дверям и изуродовала вестибюль граффити”.

“Полиция (SVPM) была немедленно вызвана, и протестующие ушли менее чем через час после прибытия”, – говорилось в электронном письме. “Инцидент расследуется службами безопасности и профилактики кампуса (CSP) и SVPM, и граффити будут удалены, как только SPVM завершит свое расследование”.

На видео, размещенном в Instagram-аккаунте организации “Солидарность за права человека в Палестине” (SPHR), запечатлена группа протестующих, скандирующих у входа в здание. В описании к видео поясняется, что протестующие призывали Concordia отказаться от акций компаний, связанных с Израилем.

На видео, размещенном в Instagram-аккаунте организации “Солидарность за права человека в Палестине” (SPHR), Concordia, запечатлена группа протестующих, скандирующих у входа в здание. В описании к видео поясняется, что протестующие призывали Concordia отказаться от акций компаний, связанных с Израилем.

SPHR написала в другом посте, что протестующие оставили администрации Конкордии “довольно много сообщений, которые они не могут игнорировать”. На одном из их видеороликов в социальных сетях были изображены нарисованные на стенах и окнах вестибюля здания GM надписи, в том числе “Освободите Палестину”, “Не защищайте геноцид” и “Откажитесь!”.

Министр высшего образования Паскаль Дери написала в своем посте на X, что действия протестующих были “неприемлемыми”.

“Хватит!” – написала она. “Я еще раз призываю к спокойствию. Есть так много способов выразить себя, не прибегая к запугиванию, разжиганию ненависти и вандализму в наших кампусах”.

Полиция Монреаля подтвердила, что в понедельник утром их вызвали в университет, и что протестующие ушли самостоятельно. По словам представителя полиции Кэролайн Шеврефис, некоторые из них отправились в пропалестинский лагерь Университета Квебека в Монреале (UQAM).

Мэр Монреаля Валери Плант также выступила в социальных сетях с осуждением протестующих.

“Конфликт на Ближнем Востоке по праву вызывает беспокойство и сильные эмоции. Но нельзя мириться с актами вандализма, направленными против монреальских учреждений, таких как Concordia.

“Демонстрации – это фундаментальное право, которое может и должно осуществляться с гражданским подходом”.

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