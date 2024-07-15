Мой Монреаль. Долина Лаваля.

Город, именуемый долиной, а именно так переводится с французского языка слово «Лаваль», давно и удачно соседствет с нашим старым добрым мегаполисом. Кто в нем не бывал? Все, и многие по несколько раз в неделю. А я предлагаю вам сегодня небольшой экскурс по нему. А вдруг в череде фактов найдется тот, что заинтересует нас, простых обывателей? Итак, давайте знакомиться с нашим добрым соседом!

Находится он к северу от Монреаля и образует свой административный район. Кстати говоря, это самый большой сосед Монреаля и 13-й по величине город в Канаде, население которого приближается к полумиллионной отметке.

Лаваль географически отделен от материка на севере Ривьер-Де-Милль-Иль, а от острова Монреаль на юге-Ривьер-Де-Прери. А что касается истории, то первыми насельниками там были иезуиты, записи о поселении которых в Лавале относятся приблизительно к 1636 году. Занимались они в основном сельскохозяйственными работами.

В 1675 году Франсуа де Монморанси-Лаваль получил контроль над поселением. А в 1702 году, то есть более четверти века спустя, был основан приходской муниципалитет. Но жизнь не стоит на месте и деревня Лаваль (а именно таким было первоначальное поселение) постепенно стала расширяться и приобретать городские черты. Не быстро, но все же в самом начале прошлого века Лаваль-Де-Рапид стал первым городом, вышедшим за пределы деревенских размеров. Лаваль начал расти и развиваться. И этому в первую очередь способствовало его близкое и легкодоступное соседство с нашим родным Монреалем. «Идеальный пригород» – так его именовали в прошлом веке. И трудно поспорить с этой точной и емкой формулировкой, которая не теряет актуальности и сегодня.

Ну, а раз городу – быть, то небольшие деревни стали объединяться. Сначала к Лавалю примкнул Сан-Мартен, а чуть поздее и Шомедей. И в 1965 году остров Лаваль стал официально одним большим городом согласно решению правительства Квебека. Название он получил в честь своего первого владельца, Франсуа де Монморанси-Лаваль, первого Римско-католического епископа Квебека.

И сейчас остров Лаваль развивается, растет его инфраструктура. Большая часть городской территории преобретает вид мегаполиса в Центральном регионе и вдоль южных и западных берегов реки.

Согласно последней переписи, население Лаваля составляло приблизительно 401 553 человека. То есть бывшие деревни приближаются к статусу города –полумиллионера. А лигвистически Лаваль очень разнообразен. 60% населения, что очень немало, составляют местные франкоязычные поселенцы. Следующими наиболее распространенными родными языками стали английский (7,0%), арабский (5,6%), итальянский (4,2%), греческий (3,5%), испанский (2,9%), армянский (1,7%), креольский (1,6%), румынский (1,3%) и португальский (1,3%). Нас, русскоязычных, в Лавале маловато…

Но не все всегда было тихо, мирно и спокойно в «датском», а точнее, в лавальском королевстве. Совсем недавно город взорвала информация о том, что бывший уже мэр, Жиль Вайланкур, был обвинен в коррупции. Обвинения против него были выдвинуты на слушаниях провинциальной комиссии Шарбонно, после чего месье Вайланкуру ничего другого не оставалось, как уйти в отставку. Избран был другой мэр – Александр Дюплесси. Но и этот выбор оказался, мягко говоря, «мимо кассы». Его обвинили в причастности к делам в «сфере» проституции. И он тоже, соответственно, сложил с себя полномочия. Сегодня за город отвечает Марк Демерс. Именно он является мэром города с бело-желтой эмблемой, иллюстрирующей модернизм и буквой «L», являющейся первой буквой в названии города.

Рассмотрим эмблему поподробнее. Темно-красный цвет обычно символизирует богатство и представляет здесь большой экономический потенциал Лаваля. Синий цвет символизирует качество жизни для человека. Оно выше всех похвал. «L» Лаваля состоит из кубов, которые представляют собой развитие Лаваля. То есть, постепенно, кубик наслаивался на кубик, до тех пор пока из маленьких разрозненных, самостоятельных структур не родилось нечто единое, большое, монолитное. А именно – город-остров Лаваль, объединивший в себе 14 муниципалитетов. Добавлю, что логотип города утвержден в 1980 году, а флаг – через десять лет.

В политическом плане Лаваль исторически был полем битвы между квебекскими сепаратистскими партиями: блок Квебека на федеральном уровне и Квебекская партия на провинциальном уровне, а также различными либеральными партиями на федеральном уровне и Квебекской Либеральной партией на провинциальном уровне. Единственным исключением явился район Шомедей, расположенный на юге, который подавляющим большинством голосов проголосовал за то, чтобы не отделяться от Канады на референдуме в Квебеке в 1995 году.

Что касается экономики, то она по большей части сосредоточена вокруг технологического, фармацевтического, промышленного и розничного секторов. В Лавале находится большое число разнообразных фармацевтических лабораторий, но есть также каменоломни и довольно широкоразвитый сельскохозяйственный сектор. А на сегодняшний день этот город наводнен торговыми центрами, складами, розничными и оптовыми магазинами.

Что касается индустриальных парков, или проще говоря – промышленных зон, то их на острове четыре. Первый – индустриальный парк, расположенный в самом сердце Лаваля на углу бульвара Сент-Мартин-Уэст и Индустриэл. Он – один из крупнейших муниципальных промышленных парков в Квебеке, который может похвастаться самой высокой концентрацией производственных компаний в Лавале: 1,024 – с общим количеством сотрудников в 22,378 человек.

Второй – индустриальный парк «автотрасса 25». Это новое промышленное муниципальное пространство, открытое в 2001 году, имеет огромный успех и на сегодняшний день заполнено примерно на 80%. В Лавале даже поговаривают о возможном расширении этого парка в ближайшие несколько лет.

Третий, известный как индустриальный парк «Восток», находится в районе Сен-Венсан-де-Поль. Этот парк заполнен на все 100% . На сегодняшний день «Восток» является частью муниципальной программы по оживлению коммунального хозяйства. И этот парк планируют также расширить в ближайшем будущем.

Четвертый индустриальный парк, – «Парк науки и высоких технологий Лаваль» расположен вдоль Прерии и 15-й автострады. Это всемирно известный научный кампус, в котором находятся биотехнологический город и Центр развития информационных технологий. Несколько возвышенно говоря, можно сказать, что этот парк является маяком экономики, в условиях, соответствующих лучшим технополисам мира. Почти 500 000 квадратных метров пространства доступны для развития. Биотехнологический город охватывает всю территорию «Парка науки и высоких технологий Лаваль» и является уникальной концепцией в Канаде. Есть чем гордиться, не так ли?

Лаваль становится городом заметным и важным для всей нашей провинции. Он был городом-хозяином «Jeux du Québec», состоявшихся летом 1991 года, и Мемориального кубка Канадской хоккейной лиги 1994 года. А 11 июля 2016 года было объявлено, что Лаваль станет домом для филиала американской хоккейной лиги Монреаль Канадиенс «The Laval Rocket», начиная с прошлого сезона 2017-2018.

В апреле 2007 года монреальское метро было расширено до Лаваля тремя станциями. Долгожданные станции были начаты еще в 2003 году и завершены в апреле 2007 года, на два месяца раньше пересмотренного графика, за счет средств, выделенных правительством Квебека. А это немало – около 800 миллионов долларов. Станции Картье, Де Ла Конкорд и Монморанси сегодня являются неотъемлемой частью нашего метрополитена. Событие это долгожданное, ведь еще бывший мэр, Жиль Вайланкур, объявил о своем желании продлить оранжевую линию от станции Кот-Вертю с добавлением шести новых станций: трех в Лавале и еще трех в Монреале. Но свершилось обещанное лишь 12 лет назад.

В Лаваль можно добраться и пригородной электричкой. А в самом городе сеть автобусов состоит из 35 регулярных маршрутов, а также двух дополнительных маршрутов в час пик и двух экспресс-маршрутов.

В городе есть два отдельных школьных совета: школьный совет Лаваля для франкоязычных студентов и школьный совет сэра Уилфрида Лорье для англоязычных студентов и школьников.

В Лавале печатаются несколько местных газет, есть свои радиоточки и местное телевидение. В общем, город-остров живет и развивается. И очень многие монреальцы ездят туда на работу или учебу, точно также как многие лавальцы работают или учатся в нашем городе. У нас замечательное, доброе соседство!

И пусть наши города продолжают шириться и процветать! А наше соседство остается добрым и крепким! И добро пожаловать в Лаваль! Там можно увидеть много интересного!