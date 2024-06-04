Дюрансо внес на рассмотрение свой законопроект, ограничивающий выселения

С сегодняшнего дня и до тех пор, пока жилищный кризис не утихнет, выселить арендатора будет намного сложнее. Правительство Лего хочет ввести трехлетний мораторий на выселения, пока не утихнет жилищный кризис. Защита, предлагаемая пожилым людям с низкими доходами, также будет расширена до 65 лет и старше, как того требовала “Солидарность Квебека”.

Министр жилищного строительства Франции Элен Дюрансо представила в среду утром свой законопроект № 65 «об ограничении права арендодателей на выселение и усилении защиты пожилых арендаторов”.

Методология расчета дохода, дающего право на такую защиту, также будет пересмотрена с целью защиты большего числа пожилых людей. Ожидается, что эта мера принесет пользу еще примерно 24 000 домохозяйств.

До принятия законодательных поправок эта защита остается зарезервированной для лиц в возрасте 70 лет и старше, проживающих в своем жилье в течение 10 и более лет.

Министр жилищного строительства также предлагает ввести мораторий на выселения сроком на 3 года или до тех пор, пока канадское ипотечное и жилищное общество (SCHL) не установит уровень вакантных площадей ниже 3% для всего Квебека.

Последний в настоящее время составляет около 1%, ситуация усугубляется массовым прибытием 560 000 временных иммигрантов, включая лиц, ищущих убежища, в 2023 году, указала министр. «Это эквивалентно воссозданию Квебека, но без жилья”, – проиллюстрировала она на брифинге для прессы.

«Мы пришли накрыть кастрюлю крышкой”, – резюмировала мадам Дюрансо. «Мы нацелены на спекулянтов [ … ], которые меняют рынок аренды, фактически не увеличивая предложение»,-подчеркнула она.

Этот мораторий вступит в силу с момента одобрения законопроекта, предположительно к концу парламентской сессии, если оппозиционные партии будут сотрудничать.

Таким образом, переходные меры вступят в силу с сегодняшнего дня до их принятия. Другими словами, при отсутствии общего соглашения со своим арендатором арендодателю будет гораздо сложнее осуществить выселение, даже если закон 65 еще не принят.

На ходатайства о нарушении законов аренды мораторий не распространяется. Таким образом, у домовладельца всегда будет возможность подать заявление в Жилищный административный суд (TAL) о выселении плохого арендатора, например, за неуплату или снижение арендной платы.

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