4 июня – День любителей лета

Любите ли вы лето? Вот несколько фактов о нем!

Знаете ли вы, что:

По одной из версий, слово «лето» образовалось от глагола лить и означало «время дождей».

Астрономическое лето — минимальное время между летним солнцестоянием и осенним равноденствием — в Северном полушарии оно длится примерно 93,6 суток с 20 (21) июня по 22 (23) сентября.

Летом стрекочут сверчки, и по их пению можно определить температуру воздуха. Нужно подсчитать, сколько звуков повторилось за 25 секунд, а затем разделить на 3 и добавить 4 — так можно получить температуру в градусах Цельсия. Эту формулу вывел физик Амос Долбер.

При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час.

Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру.

Каждый градус выше 26 °С снижает работоспособность человека примерно на 10 %.

Летом наш организм активно производит витамин D. Это особенно полезно для здоровья наших костей и иммунной системы.

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