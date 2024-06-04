В Монреале растет число преступлений на почве ненависти, нападений и увеличилось число угонов автомобилей

Согласно ежегодному отчету полиции Монреаля (SPVM), преступления на почве ненависти, нападения и угоны автомобилей были одними из тех преступлений, которые значительно увеличились в период с 2022 по 2023 год.

В тот же день, когда профсоюз полиции Монреаля опубликовал опрос, в котором говорилось, что на острове требуется большее присутствие полиции, глава SPVM Фади Дагер представил ежегодную статистику преступности и стратегический план полиции, которые показали рост преступности в 2023 году на 12% по сравнению с 2022 годом.

Число “преступлений против личности” увеличилось с 27 390 в 2022 году до 31 009 в прошлом году, что на 13,2 процента больше. В 2023 году было совершено более чем на 10 000 преступлений против личности (31 009) больше, чем в 2018 году до пандемии (20 593).

Наибольший скачок в этой категории произошел в численности нападений – с 15 818 до 17 934 (рост на 13,4%).

Число нападений в 2023 году на 33% превысило средний показатель за пять лет.

Однако число убийств (31) и покушений на убийство (110) было ниже среднего показателя за пять лет.

Все средние показатели за пять лет следует рассматривать в контексте пандемии COVID-19, которая привела к уникальным цифрам в 2020-2022 годах.

В целом, по данным SPVM, уровень вооруженного насилия снизился на 26%.

“Это положительный результат, но мы по-прежнему полностью осознаем важность продолжения наших усилий на нескольких направлениях в 2024 году. Мы еще не закончили. Перед нами по-прежнему стоят серьезные задачи”, – сказал Дагер на пресс-конференции в понедельник.

Число зарегистрированных преступлений на почве ненависти выросло на 67% с 212 (2022) до 353 (2023), а число зарегистрированных инцидентов на почве ненависти увеличилось с 72 (2022) до 171 (2023).

Полиция сообщает, что почти 40% преступлений на почве ненависти, о которых сообщалось в 2023 году, были совершены по причине “этнического или национального происхождения или цвета кожи”, а 39% – из-за религии человека.

SPVM планирует реализовать два плана действий, направленных на борьбу с дискриминацией и расизмом (2025-2028 годы) и улучшение равенства, отчуждения и интеграции (2024-2027 годы).

В 2023 году силы также осуществили план действий по улучшению отношений с общинами коренных народов.

В 2023 году продолжился рост числа имущественных преступлений, общее число которых выросло на 11% (с 56 224 до 62 384). Показатель за 2023 год на 24,5% превышает средний показатель за пять лет.

Простая кража и угон транспортных средств составляют наибольший процент имущественных преступлений.

В 2023 году было совершено на 2000 краж транспортных средств больше (11 756), чем в 2022 году (9 583). Это число более чем в два раза превышает число краж, совершенных до пандемии: 4345 (в 2018 году) и 4321 (в 2019 году).

“Только за кражи транспортных средств мы произвели 538 арестов и вернули более 6384 украденных транспортных средств в Квебеке и за пределами провинции”, – сказал Дагер.

В течение последних нескольких лет число краж транспортных средств неуклонно росло, увеличившись на 22,7% по сравнению с 2022 и 2023 годами и почти на 100% по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

2018: 4,345

2019: 4,321

2020: 4,789

2021: 6,527

2022: 9,583

2023: 11,756

“Это явление можно объяснить экономическим спадом, вызванным пандемией Covid-19, и, как следствие, нехваткой новых транспортных средств и запчастей. Ограниченное количество доступных транспортных средств повысило их стоимость, что сделало их более привлекательными для воров. Подавляющее большинство автомобилей, угнанных в Канаде, экспортируются для продажи за рубежом”, – говорится в годовом отчете.

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