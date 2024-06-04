Мужчина арестован после того, как в результате инцидента с лодкой погиб ребенок

В воскресенье полиция Квебека подтвердила, что водитель плавсредства, причастного к гибели малыша в водохранилище Баскатонг, был арестован.

31-летний мужчина был освобожден под обещание явиться в суд.

“Ему могут быть предъявлены обвинения в нарушении правил вождения, повлекшими смерть”, – сказал представитель SQ Николас Шолтус.

Тело ребенка было найдено в воскресенье, через день после инцидента, произошедшего в водохранилище в районе Верхние Лаурентиды в Квебеке.

Первый звонок в службу экстренной помощи MRC Antoine-Labelle поступил в субботу в 18:15 по поводу “инцидента с лодкой”.

Полиция сообщает, что в происшествии участвовала одна лодка.

“По предварительной информации, в результате инцидента один человек получил серьезные травмы, и на место происшествия выехали водолазы Квебекской полиции и водный патруль”, – сообщила представитель SQ Ив Броху-Жубер. “Ночью водолазы выловили пропавшего пятилетнего ребенка. К сожалению, смерть была констатирована на месте”.

На место происшествия были направлены следователи и специалисты по реконструкции событий для установления причин и обстоятельств, приведших к смерти ребенка.

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