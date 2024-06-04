Автобус с туристами из Квебека разбился на Кубе

Один человек погиб и 26 получили ранения в результате столкновения автобуса с туристами из Квебека на Кубе в воскресенье.

Air Transat подтвердила агентству Noovo Info, что 38 пассажиров, которые летели рейсом TS715 из Монреаля, находились на борту автобуса во время крушения недалеко от аэропорта Санта-Клара.

По словам представителя авиакомпании Бернара Коте, встречный автомобиль потерял управление и врезался в автобус, в результате чего тот перевернулся.

Авиакатастрофа произошла в муниципалитете Камахуани, примерно в 25 километрах к востоку от аэропорта.

Котэ сообщил, что все пассажиры были отправлены в ближайшую больницу.

“Мы, безусловно, заботимся о здоровье и благополучии каждого из нас и делаем все возможное, чтобы предложить им поддержку, в которой они нуждаются в это трудное время”, – сказал он в электронном письме, добавив, что Air Transat организовала размещение в отеле неподалеку для пассажиров, находящихся под наблюдением или получивших незначительные травмы.

Несколько кубинских СМИ сообщили, что погиб находившийся в машине гражданин Кубы и что среди пострадавших были шестеро детей. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

В заявлении Global Affairs Canada для Noovo Info говорится, что ей известно о крушении и она готова оказать консульскую помощь в случае необходимости, но пока не получала такого запроса.

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