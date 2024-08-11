Погуляем по Монреалю: бульвар Святого Лаврентия

Первые постколониальные землевладельцы острова, которые в то время были озабочены развитием городского поселения, построили небольшую улочку, которую назвали Сен-Ламбер

Бульвар Сен-Лоран – главная улица в Монреале. Почему? Да потому, что он – торговая артерия и объект культурного наследия, проходящий с севера на юг через центр города и носящий прозвище «Главный», делит город на англоязычную и франкоязычную половины.

Начиная с улица де ла Коммюн, он пересекает Монреаль, проходя через районы Виль-Мари, Ле Плато-Мон-Руаяль, Розмонт, Виллерэ, Сен-Мишель и Картервилль. Общая его протяженность около 11,25 км.

Первые постколониальные землевладельцы острова, которые в то время были озабочены развитием городского поселения, построили небольшую улочку, которую назвали Сен-Ламбер. Она проходила перпендикулярно улице Нотр-Дам.

Улица Сен-Ламбер четко обозначена на плане, нарисованном Франсуа Долье де Кассоном в 1672 году. В начале XVIII века, когда лорды Монреаля решили развивать сельскохозяйственные угодья вглубь острова, они продлили эту маленькую улицу, чтобы построить основную дорогу, назвав Chemin Saint-Laurent.

После падения Новой Франции Монреаль перешёл под власть британской короны. Стремясь ассимилировать местное франкоканадское население, британские колонисты наводнили Монреаль и некоторое время на протяжении большей части XIX века даже составляли свыше половины его населения, а также абсолютно доминировали в ключевых отраслях политики и экономики города. Отношения между двумя общинами продолжали носили сложный характер со скрытым конфликтным потенциалом.

Поощряемая ассимиляция, казнь Луи Риеля, бытовые оскорбления и сегрегация привели к тому, что даже британские путешественники начала XX века описывали Монреаль как «типично английский город», в котором по каким-то «абсолютно непонятным им причинам все рабочие говорили по-французски». Бульвар Сен-Лоран, и в особенности его пересечение с улицей Сен-Катрин служили той самой негласной чертой, которая поделила город на две части. К западу от него располагались более или менее состоятельные англоязычные кварталы, к востоку — в основном рабочие кварталы франкофонов, а между ними пролегала буферная полоса, где оседали аллофоны — недавние иммигранты из третьих стран, особенно массово прибывавшие в Канаду в конце XIX — начале XX веков, и тяготевшие в основном к англоязычному миру.

Тем не менее, по мере своего роста, Монреаль продолжал поглощать множество мелких франкоязычных деревушек и хуторов. Кроме того в город продолжали мигрировать франкоязычные крестьяне со всего Квебека, и вскоре франкоязычное большинство вернулось в город, а после Тихой революции вновь стало контролировать все его основные отрасли. В настоящее время франкофоны составляют 65,7 % населения города, англофоны лишь 12,3 %, поэтому разделительная роль бульвара потеряла своё значение, так как французский язык начал интенсивно наступать на запад города.

Chemin Saint-Laurent стал бульваром в 1905 году. И начался огромный виток иммиграции в город. Первая из них была еврейская.

Канадский писатель Мордехай Рихлер вспоминает об этом времени так: «Весь день бульвар Святого Лаврентия – это безумие бедных евреев, которые собираются там, чтобы купить продукты, мебель, одежду и мясо. Большинство стен обклеены ветхими законопроектами о выборах на идиш, французском и английском языках. Улицы пахнут чесноком, ссорами и сборщиками счетов: ящики с апельсинами, набитые мусором и гниющими фруктами, валяются в большинстве переулков. Дети жуют украденные сливы, кошки рыщут по рыбному рынку…»

К 1871 году на углу буавара Святого Лаврентия образовался еврейский анклав численностью чуть более 400 человек. Дорчестер-стрит, с первым еврейским учебным заведением Талмуд Тора, дополняли тогдашний его колорит.

Идиш стал преобладающим языком в еврейском районе на бульваре Сен-Лоран, и многие еврейские иммигранты работали на швейных фабриках, которые когда-то были главной промышленностью улицы.

В целом Монреаль был основным местом прибытия для 125000 евреев, поселившихся в Канаде между 1905 и 1920 годами, что сделало этот район центром языка и культуры идиш.

Несмотря на плохие показатели еврейской иммиграции в Канаду между 1933 и 1948 годами, Монреаль стал домом для третьей по величине в мире концентрации евреев. Выжившие в холокосте, большинство из них говорили лишь на идише.

А в 2002 году Совет по историческим местам и памятникам Канады назвал бульвар Святого Лаврентия Главным национальным историческим объектом Канады.

На сегодняшний день это одна из самых колоритных улиц Канады. Здесь вы увидите яркие образцы уличного искусства: фрески и граффити во всю стену, небольшие картины и оклейки, заполняющие каждую щель и закоулок, выглядывая изо всех углов и проулков.

Кроме этого, на бульваре Сен-Лоран каждый июнь открывается Фестиваль настенной росписи, на который съезжаются художники со всего мира. На глазах у зрителей они создают масштабные фрески на уличных стенах.