Неизвестный и очень известный Монреаль

Известный и неизвестный Монреаль, его популярные места и скрытые от глаз изюминки. Гуляем и рассматриваем любимый город вместе!

Площадь Филлипс – это небольшой живописный сквер, расположенный в деловом центре Монреаля. Площадь очень красивая и считается одной из самых известных городских достопримечательностей. Площадь названа в честь Томаса Филлипс – богатого строительного подрядчика и члена городского совета, который выкупил этот участок земли незадолго до смерти. Филлипс умер в 1842 году, а его вдова передала землю в общественное пользование. Долгое время эта территория никак не использовалась, но в 1872 году участок было решено не застраивать и превратить в красивый сквер. Сегодня площадь Филлипс представляет собой небольшой островок спокойствия, который лежит посреди шумного Монреаля. По периметру площадь окружена деревьями, а в центре ее располагается роскошный бронзовый монумент британскому монарху Эдуарду VII, посетил Монреаль в 1860 году. Памятник поражает мастерством исполнения и является заметным украшением площади Филлипс.

Площадь Дорчестер – это небольшой городской парк, расположенный в деловом центре Монреаля. Площадь очень красивая и является популярным местом для прогулок и отдыха горожан. Площадь Дорчестер появилась на карте города еще в 19 веке. Сначала на этом месте располагалось городское кладбище, но потом все тела были эксгумированы и перезахоронены. Освободившееся пространство было решено превратить в живописный парк, который и открылся для публики в 1878 году. Площадь зеленой зоны составила чуть более двух гектаров. Сегодня Дорчестер представляет собой одну из самых красивых достопримечательностей Монреаля. На площади растет много деревьев и зелени, здесь разбиты цветочные клумбы и установлено множество красивых памятников. Парк открыт для посещений 24 часа в сутки, чем и пользуются многочисленные туристы – благодаря продуманному освещению площадь Дорчестер ночью выглядит даже красивее, чем днем.

Военный мемориал Бур находится на площади Дорчестер в самом центре канадского города Монреаль. Автором работы выступил известный скульптор Джордж Уильям Хилл. Памятник был установлен на этом месте 24 мая 1907 Он посвящен всем жителям Монреаль, которые воевали вместе с британцами во время англо-бурской войны. Военный мемориал Бур – единственный конный памятник, установленный в этом канадском городе. В нижней части расположен каменный постамент. На нем присутствуют образцы, медные рельефы и табличка с названиями всех значимых боев англо-бурской войны. На постаменте находится скульптура человека, утаймоўвае коня. Обе фигуры выполнены из бронзы. Лицевая часть мемориала развернута к Mount Royal Cross – другому известному памятнику Монреаля, посвященном гражданам страны, которые погибли в войнах.

Симфонический театр Монреаля – это концертный зал, расположенный в Монреале, провинция Квебек, Канада. Театр находится на углу бульвара De Maisonneuve и улицы Saint Urbain, на северо-восточной эспланадзе основного центра исполнительских искусств Монреаля «Place des Arts », Квартал Развлечений« des Spectecles ». Вместимость зала – 1900 зрительских мест. Строительство концертного зала началось в мае 2009 года, открытие состоялось 7 сентября 2011 года. Несмотря на то, что зал планировали назвать «Addresse symphonique», правительство Квебека в день открытия объявила, что зал будет носить новое название «Maison symphonique». Симфонический театр является домом для Симфонического оркестра Монреаля, а также для оркестра метрополитена, камерных оркестров «I Musici de Montreal» и «Les Violons du Roy», а также других музыкальных ансамблей.