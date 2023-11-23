Музей Редпат — часть факультета естественных наук старейшего учебного заведения Монреаля

Музей Редпат признан одним из лучших музеев Канады, в котором проводятся различные международные конференции и семинары на национальном уровне.

Музей Редпат, являющийся частью Университета Макгилла, расположен на территории кампуса Университета, который считается одним из старейших в Канаде. В 1882 году здание музея было построено при финансовой помощи Питера Редпата, канадского бизнесмена и филантропа, и было названо в его честь.

Коллекция музея основана на уникальном собрании артефактов знаменитым канадским геологом Уильямом Доусоном.

Она включает экспонаты со всего мира, и подробно передает богатые и разнообразные знания в области этнологии, зоологии, палеонтологии и минералогии, которыми можно обогатиться, прочитав ряд стендов, висящих на стенах музея. В коллекции представлено более 17 000 экспонатов из разных уголков мира, включая Африку, Древний Египет, Океанию, Южную Америку и Европу.

Вы можете увидеть колоссальный скелет горгозавра, окаменелый скелет лимносцелиса (примитивного четвероногого животного позднекаменноугольной — раннепермской эпохи), чучела редких птиц, таких как каролинский попугай и лабрадорская гага, а также египетские мумии.

Музей Редпат признан одним из лучших музеев Канады, в котором проводятся различные международные конференции и семинары на национальном уровне.

Экскурсии предлагаются на английском и французском языках. Экспозиция музея обязательно заинтересует и взрослых, и детей.

Музей открыт: понедельник – пятница: с 9:00 до 17:00, воскресенье: с 11:00 до 17:00, суббота – выходной.

Адрес музея: 859 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, H3A 0C4, Canada