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Фото: wiki2.org

Музей Редпат — часть факультета естественных наук старейшего учебного заведения Монреаля

Виктория Христова Ноя 23, 2023 Виктория Христова, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 27 Просмотров

Музей Редпат признан одним из лучших музеев Канады, в котором проводятся различные международные конференции и семинары на национальном уровне.

Музей Редпат, являющийся частью Университета Макгилла, расположен на территории кампуса Университета, который считается одним из старейших в Канаде. В 1882 году здание музея было построено при финансовой помощи Питера Редпата, канадского бизнесмена и филантропа, и было названо в его честь.

Коллекция музея основана на уникальном собрании артефактов знаменитым канадским геологом Уильямом Доусоном.

Она включает экспонаты со всего мира, и подробно передает богатые и разнообразные знания в области этнологии, зоологии, палеонтологии и минералогии, которыми можно обогатиться, прочитав ряд стендов, висящих на стенах музея.  В коллекции представлено более 17 000 экспонатов из разных уголков мира, включая Африку, Древний Египет, Океанию, Южную Америку и Европу.

Вы можете увидеть колоссальный скелет горгозавра, окаменелый скелет лимносцелиса (примитивного четвероногого животного позднекаменноугольной — раннепермской эпохи), чучела редких птиц, таких как каролинский попугай и лабрадорская гага, а также египетские мумии.

Музей Редпат признан одним из лучших музеев Канады, в котором проводятся различные международные конференции и семинары на национальном уровне.

Экскурсии предлагаются на английском и французском языках. Экспозиция музея обязательно заинтересует и взрослых, и детей.

Музей открыт: понедельник – пятница: с 9:00 до 17:00, воскресенье: с 11:00 до 17:00, суббота – выходной.

Адрес музея: 859 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, H3A 0C4, Canada

 

 

 

 

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