Мой Монреаль: Солодовые бункеры

Изготовленные из фиолетовых глиняных плиток и железа вместо цемента, -они уникальны не только в Монреале, но, возможно, единственные из таких материалов во всей Канаде.
При всем при этом в них незримо присутствует стиль Возрождения, как уверяют эксперты в этой области.
К великому сожалению, бункеры постигла та же невеселая участь, как и многие другие объекты старины.
Заброшенные с 1989 года, они были подвергнуты вандализму и разрушению, хотя официально и являются частью национального исторического наследия канала Лашин.
Да, действительно, пережиток славного прошлого, остатки завода по производству солодового ячменя до сих пор гордо возвышаются вдоль канала.
Заброшенный, разрушенный, исписанный всевозможными графитти.
В настоящее время широко рассматривается возможность их ремонта и восстановления, хотя будущее этого важного промышленного объекта остается до сих пор неопределенным.
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