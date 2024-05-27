Мой Монреаль: Солодовые бункеры

Построены эти бункеры были в 1904 году архитектором Дэвидом Джеромом Спенсом.

Изготовленные из фиолетовых глиняных плиток и железа вместо цемента, -они уникальны не только в Монреале, но, возможно, единственные из таких материалов во всей Канаде.

При всем при этом в них незримо присутствует стиль Возрождения, как уверяют эксперты в этой области.

К великому сожалению, бункеры постигла та же невеселая участь, как и многие другие объекты старины.

Заброшенные с 1989 года, они были подвергнуты вандализму и разрушению, хотя официально и являются частью национального исторического наследия канала Лашин.

Да, действительно, пережиток славного прошлого, остатки завода по производству солодового ячменя до сих пор гордо возвышаются вдоль канала.

Заброшенный, разрушенный, исписанный всевозможными графитти.

В настоящее время широко рассматривается возможность их ремонта и восстановления, хотя будущее этого важного промышленного объекта остается до сих пор неопределенным.

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