А вы съели на этом собаку? О чем, собственно, пословица-то?

“Он на этом собаку съел”. Фраза меняет смысл, если знать ее продолжение!

Фразеологизм “собаку съесть” так прочно вошел в нашу жизнь, что мы даже не задумываемся о его дословном значении. Мы вроде не корейцы, или кто там еще имеет особые кулинарные пристрастия, так откуда такое странное выражение?

Употребляют фразеологизм по отношению к мастерам своего дела, подчеркивая их высокий профессионализм и умение решить самую трудную проблему. Но когда начинаешь “копать” в историю фразы, выясняется, что говорим мы ее не полностью. И вообще изначально “собаку съел” имело немного иной смысл! Владимир Иванович Даль, автор всем известного Толкового словаря “живаго великорускаго языка”, приводит фразеологизм целиком:

Он на этом собаку съел, мастер, дока. Собаку съел, только хвостом подавился. Видите? Собаку съел да хвостом подавился! То есть выполнил какое-то сложное дело, самую трудную часть, а на какой-то мелочи споткнулся. То есть не оправдал-таки ожиданий, несмотря на свою подготовленность.

Есть еще одна интересная версия. Она связана с сильным чувством голода, от которого съешь кого угодно, хоть собаку. На Руси дело косаря в поле считалось одним из самых тяжелых. Чтобы с ним справиться, мужчина должен был иметь хорошую физическую силу и выносливость.

К концу рабочего дня косарю приходилось преодолевать не только дикую усталость, но и ощущение лютого голода. И вот если человек неопытен, то он готов, не дожидаясь вечера, “собаку съесть”. Бросить такую трудную работу из-за нехватки терпения.

Не знаю, возможно она притянута за уши, но то, что первую часть фразы мы употребляем не совсем верно – это факт.

Видимо, о полноте пословицы не знал и глубокоуважаемый Владимир Семенович, тот что Высоцкий. Потому что у него в «Письме в редакцию» тоже она употреблена не совсем верно:

«Мы кое в чем поднаторели – мы тарелки бьем весь год, Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет…»

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