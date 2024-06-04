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Новости Квебек потратит 31 миллион долларов на усиление безопасности в зданиях судов

Квебек потратит 31 миллион долларов на усиление безопасности в зданиях судов

Виктория Христова Июн 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек потратит 31 миллион долларов на усиление безопасности в зданиях судов отключены 33 Просмотров

Правительство Квебека выделяет 31 миллион долларов на создание контрольно-пропускных пунктов и дополнительных специальных констеблей в зданиях судов провинции после недавних инцидентов с применением насилия, которые вызвали опасения по поводу безопасности.

 

Министр юстиции Симон Жолен-Барретт и министр общественной безопасности Франсуа Боннардель сделали заявление сегодня в Лонгее, где в начале этого года переводчик был серьезно ранен в результате нападения с ножом в здании суда.

Часть объявленного сегодня финансирования позволит к осени 2025 года установить проходные металлодетекторы в девяти зданиях судов, в том числе в Лонгее, Лавале и Квебеке.

Основная часть финансирования – 23,4 миллиона долларов – пойдет на обучение и наем большего числа специальных констеблей, которые отвечают за обеспечение безопасности в зданиях судов.

Ряд групп, представляющих систему правосудия Квебек работников давно лоббирует правительство для повышения уровня безопасности в судах после 9 января, когда было совершено нападение с ножом и более поздние обвинения в нападении на работника по  защите молодежи в здании суда в Шербруке.

По состоянию на начало этого года, только в некоторых зданиях судов в Монреале была система безопасности в стиле аэропорта с металлоискателями и рентгеновским оборудованием.

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