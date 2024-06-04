Почти две трети жителей Монреаля считают, что город стал менее безопасным, чем 5 лет назад

Новый опрос показывает, что почти двое из трех жителей Монреаля считают, что уровень безопасности в городе стал хуже, чем пять лет назад.

В ходе опроса Leger-FPPM, проведенного по заказу Монреальского полицейского братства (FPPM), было опрошено около 1500 жителей Монреаля, насколько безопасно они чувствуют себя в Монреале.

Хотя в целом 16% опрошенных заявили, что чувствуют себя в полной безопасности, а 59% – в достаточной, 65% заявили, что чувствуют себя менее защищенными, чем пять лет назад.

Кроме того, 67% опрошенных заявили, что в некоторых районах города они чувствуют себя небезопасно. Чаще всего упоминались районы на севере Монреаля (33%), в центре города (21%) и на станциях метро (19%).

Более половины опрошенных (54%) ответили, что на улицах недостаточно полицейских, а 62% заявили, что полицейские недостаточно заметны.

Что касается городских станций метро, то и здесь большинство людей чувствовали себя в полной безопасности (14%) или достаточно защищенными (60%), но 59% опрошенных заявили, что ситуация стала хуже, чем пять лет назад, и почти две трети считают, что сотрудников не хватает в метро (65%) и 67% опрошенных считают, что их присутствие ощущается недостаточно.

Половина респондентов заявили, что у полиции нет ресурсов для обеспечения безопасности в метро.

“Мы уже несколько раз говорили, что в Монреале ощущается серьезная нехватка полицейских”, – сказал президент FPPM Ив Франкер. “Привлекать молодежь становится все труднее, а отставки происходят все чаще. Сложная социальная обстановка, нехватка ресурсов и поддержки со стороны властей, о чем свидетельствует прекращение финансирования смешанных команд, – все это факторы, которые демобилизуют сотрудников полиции”.

Когда речь заходит об основных причинах отсутствия безопасности в городе, на первом месте остаются две проблемы: бездомность (19%) и уличные банды (15%).

Подавляющее большинство (87%) считают, что Квебек и муниципальные власти должны лучше помогать бездомным. Восемьдесят три процента опрошенных считают, что Квебеку необходимо лучше оказывать финансовую помощь Монреалю.

Когда спросили, достаточно ли Монреаль делает для того, чтобы Монреальская полиция (SPVM) могла обеспечивать безопасность в городе, 32% согласились.

“Это очень тревожные выводы. Учитывая всплеск насилия, который наблюдался в последние несколько недель, наши избранные должностные лица должны воспринять это как призыв к действию”, – сказал Франкер. – Полицейским силам Монреаля требуется больше ресурсов на местах, чтобы действовать на опережение и обеспечивать общественную безопасность”.

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