Школьный совет English Montreal School Board приветствует решение суда по закону о французском языке

Школьный совет английского языка в Монреале (EMSB) празднует победу в двух судебных решениях в своей борьбе против закона о французском языке в Квебеке.

EMSB отреагировал в понедельник после того, как Апелляционный суд Квебека отклонил апелляцию CAQ на апрельское решение Высшего суда, которое освобождало совет английских школ от некоторых разделов Хартии французского языка.

Судья Женевьева Маркотт вынесла решение в пятницу.

“Тот факт, что Хартия французского языка требует, чтобы советы английских школ общались исключительно на французском языке при взаимодействии с другими англоязычными общественными организациями, включая QESBA и Ассоциацию английских родительских комитетов Квебека, никогда не имел никакого смысла”, – сказал председатель EMSB Джо Ортона в пресс-релизе. “Я рад видеть, что этот судебный запрет остается в силе, пока мы ожидаем судебного разбирательства по существу дела”.

Кроме того, апелляционный суд EMSB удовлетворил ходатайство об оспаривании решения Вышестоящего суда, в котором говорилось, что термин “школьные сервисные центры” применяется к школьным советам.

“Мы являемся английскими школьными советами, а не школьными сервисными центрами, как во французском секторе”, – сказал Ортона. “Было важно еще раз предельно четко заявить об этом. Даже Управление французского языка Квебека и адвокат Генерального прокурора Квебека признали, что в анализе судьи по этому вопросу были юридические неточности”.

Квебекский билль № 40 (Закон о внесении поправок, главным образом, в Закон об образовании, касающийся организации и управления школами) предусматривает создание центров школьного обслуживания на французском языке и нацелен на преобразование английских школьных советов в аналогичные организации.

Семь из восьми советов по английскому языку и Ассоциация школьных советов Квебека по английскому языку (QESBA) присоединились к судебному разбирательству.

Ортона сказал, что EMSB продолжает “внедрять французский язык” и что он является инициатором программы погружения во французский язык.

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