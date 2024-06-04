К юбилею Пушкина: “Родные люди вот какие”

Многократно А.С.Пушкин принимался за свою автобиографию, но, увы, до наш дошли лишь некоторые наброски. Сегодня рассказано о Пушкине довольно много. Я же хочу немного уделить внимание его родителям.

Родные люди вот какие:

Мы их обязаны ласкать,

Любить, душевно уважать

И, по обычаю народа,

О рождестве их навещать

Или по почте поздравлять….

Сергей Львович Пушкин – отец поэта. Казалось бы, типичная для того времени судьба: в трёхлетнем возрасте записан в Измайловский полк, родился и рос в большой и дружной семье – у него были родные брат и две сестры и, кроме того, три брата от первого брака отца. Между собой все были очень дружны. Затем, после смерти отца, начинает службу в Петербурге, и служит достаточно успешно, но в 28 лет в чине майора выходит в отставку.

В Петербурге Сергей Львович встретился с Надеждой Осиповной Ганнибал, которая (внимание!!!) приходится ему двоюродной племянницей, то есть, довольно близкой родственницей. На всякий случай скажу, что это и была мама нашего поэта. Встретился – и влюбился! И его можно понять!

Единственная дочь Осипа Ганнибала выросла в достаточно тяжёлых но ее мать, Мария Алексеевна, все те достаточно скромные средства, которыми она располагала, тратила на воспитание и образование дочери. А в то время бывало не так-то и часто. Надежда выросла остроумной, начитанной, прекрасно говорившей на французском и русском языках. Своей миловидностью она неизменно украшала светское общество, где её прозвали «прекрасной креолкой» за смуглый цвет лица и желтоватые ладони, Да, естественно, это был тот самый след африканской крови её деда.

Сергей и Надежда полюбили друг друга. В 1796 году состоялась их свадьба, а меньше чем через год, Сергей Львович выходит в отставку и переезжает с семьёй в Москву вскоре после рождения их первенца – дочери Ольги.

Это была очень сплоченная и дружная пара, которая делила все тяготы и радости бытия. Пушкин вышел в отставку, чтобы подолгу не быть вдалеке от семьи, ведь она у него росла из года в год.

Рождались дети. Всего их было восемь, но только трое – Ольга, Александр и Лев – дожили до зрелого возраста. Николай и Софья умерли в детстве, еще трое детей – во младенчестве. Родители приглашали в дом многочисленных гувернёров, учителей, стремясь дать детям как можно больше знаний. И на самом деле, дети выросли образованными и очень развитыми людьми. А вот ласки и нежности от родителей, несмотря на привязанность к ним, дети получали крайне мало.

Если мы будем пересматривать стихи поэта, то увидим, что ни одно стихотворение не посвящено родителям (притом, что есть строки, обращённые к брату, сестре, дяде, няне, воспоминания о бабушке…).

С матерью у Пушкина были очень сложные отношения. Перебравшись с семьёй в Петербург, Сергей Львович 31 раз посетил- навестил сына в Лицее. Самим лицеистам выезд за пределы Царского Села был запрещён. Сергей Львович присутствовал и на знаменитом экзамене 8 января 1815 года, когда его сына заметил «старик Державин» и провозгласил своим наследником. Мать в Лицее не появилась ни разу.

Увиделись они, когда Пушкин выпустился из Лицея и вернулся домой. Это было трудное время. Семья уже почти разорилась, и дом явно свидетельствовал об упадке. У отца с годами в силу финансовых проблем, усилилась скупость: он запрещал сыну тратиться на извозчика, а когда тому понадобились бальные башмаки, предложил свои, 20-летней давности.

Резкое ухудшение отношений с отцом произойдёт в 1824 году, когда Пушкин будет выслан из Одессы в Михайловское, где в то время находилась вся его семья. И дело вот в чем: Сергей Львович принимает предложение властей следить за сыном. Совершенно естественно, что конспиратором он оказался так себе, и сын очень быстро обо всём узнал.

Слабое и очень хрупкое перемирие произошло только в 1826 году, когда Пушкин вернулся из ссылки. Инициатором налаживания отношений выступил лицейский друг поэта – Дельвиг. Сделав предложение Гончаровой, он напишет родителям почтительное письмо, прося благословения, и получит от них восторженно-радостное согласие. Впоследствии старики явно поладят с невесткой и ту нежность, которую явно недодали сыну, будут изливать на его детей, своих внучат.

До самого конца старики Пушкина будут любить друг друга, друзья называли их Филемоном и Бавкидой, и до самого конца, по семейному преданию, Сергей Львович побаивался супруги и даже курил тайком от неё. Весной 1834 года Надежда Осиповна начинает болеть, и болезнь печени постепенно подтачивает её силы. Во время болезни матери Пушкин был рядом с ней. Именно в эти дни они очень сблизились и Надежда Осиповна, по рассказам близких, просила у сына прощения за прежнюю холодность. Пушкин с горечью говорил, что ему «выпала судьба недолго пользоваться нежностью материнской». После смерти матери поэт, единственный из детей (Лев был далеко, у Ольги – малюсенький сын на руках), повёз её тело хоронить в Святогорском монастыре и тут же откупил место рядом с ней для себя.

А вот Сергею Львовичу было суждено пережить не только жену, но и старшего сына. И только после смерти Александра Сергеевича, отец в полной мере оценил его талант. Отрадой для старика стали встречи с невесткой и внуками. Отец великого Пушкина умер 29 июля 1848 года в Петербурге и был похоронен рядом с женой и сыном.

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