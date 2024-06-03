Канадский банковский регулятор: недвижимость и ипотека представляют риск для финансовых систем

Владельцы ипотечных кредитов потенциально могут столкнуться с платежным шоком из-за повышения процентных ставок

Банковский регулятор Канады заявляет, что кредитование под залог недвижимости и ипотека являются одними из основных рисков, с которыми сталкивается финансовая система страны, поскольку более высокие процентные ставки оказывают давление на заемщиков.

В своем ежегодном обзоре рисков Управление по надзору за финансовыми учреждениями (OSFI) сообщило, что, поскольку домовладельцы продлевают свои ипотечные кредиты, они потенциально могут столкнуться с платежным шоком из-за более высоких процентных ставок по сравнению с теми, которые у них были тогда, огда они в последний раз обеспечивали оплату своих кредитов.

Регулятор заявляет, что ожидает, что увеличение платежей приведет к увеличению числа просроченных или дефолтных ипотечных кредитов.

Другие основные риски, выявленные OSFI, включали общий кредитный риск, в том числе риск, связанный с кредитованием коммерческой недвижимости, а также корпоративный и коммерческий долг, а также риски финансирования и ликвидности.

Также были указаны риски, связанные с социальными и политическими конфликтами.

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