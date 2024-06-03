В преддверии пушкинского юбилея: библиотека гения

Александр Сергеевич Пушкин с раннего детства интересовался книгами. Как вспоминали его друзья, он читал постоянно, взахлёб и практически всё, что попадалось ему на глаза.

Пушкин покупал книги, подчас вступая для этого в долгую переписку, общался с некой «тайной канцелярией», чтобы выкупить чрезвычайно редкое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» 1790 года — по приказу Екатерины II весь этот тираж был уничтожен и сохранились лишь 13 книг, одна из которых была куплена Пушкиным за 200 рублей.

Чтобы достать книги, которые были запрещены в России, Пушкин дружил с влиятельными персонами: дочь генерала Кутузова, Елизавета Хитрово, познакомила поэта с графом Фикельманом, и тот на правах дипломатического представителя привёз Пушкину запрещённого Гейне.

Пушкин коллекционировал самые разные книги, не задавая себе тематические или языковые рамки: в его библиотеке есть книги и по истории литературы, и по медицине, и даже народные лечебники. Однако есть род книг, за которыми Пушкин по-настоящему охотился: это книги с автографами. Многие знаменитые люди подписывали для него свои книги, и так же поступал он сам.

Примечательно, что в пушкинской библиотеке почти нет книг самого автора. Возможно, причина в том, что у поэта не было достаточно денег, чтобы выкупить нужное количество томов на подарки, а свои собственные экземпляры он раздавал. Или, что тоже весьма вероятно, книги Пушкина разобрали после его смерти на память друзья и родственники.