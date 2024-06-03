Трамп продолжает борьбу за президентское кресло

Трампа признали виновным, он с решением присяжных категорически не согласился. Более того, он сказал, что решение примут американцы на президентских выборах, а пока что он будет бороться за пост Президента страны. Штаб Байдена отреагировал: никто не выше закона.

Трампа признали виновным, он с решением присяжных категорически не согласился. Более того, он сказал, что решение примут американцы на президентских выборах, а пока что он будет бороться за пост Президента страны. Штаб Байдена отреагировал: никто не выше закона.

После вынесения приговора о признании его виновным по делу о фальсификации финансовой документации, Трамп сказал, что “США «катятся к чертям», и его команда будет бороться для защиты Конституции и спасения страны”.

«Вся наша страна прямо сейчас подвергается фальсификациям. Это было сделано администрацией Байдена для того, чтобы навредить политическому оппоненту», – продолжил он.

Трамп настаивал на том, что он не сделал ничего плохого и абсолютно невиновен. По его словам, настоящий вердикт будет вынесен не в суде, а на выборах президента 5 ноября. И уверен, что амриканцы понимают то, что сейчас происходит. Байден, похоже, тоже опасается этого момента. «Есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: у урны для голосования», — написал президент Джо Байден в соцсети X. Суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, полностью приговор и меру наказания огласят лишь 11 июля. Ему грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до 136 лет (!!!). Однако, поскольку преступление совершено Трампом впервые, политик вряд ли будет заключен в тюрьму, отмечает The Financial Times. При этом Секретная служба, занимающаяся охраной первых лиц государства даже после отставки, начала прорабатывать сценарии, в которых Трампа приговаривают к лишению свободы. Борьба за президентское кресло продолжается, и похоже, будет нешуточной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.