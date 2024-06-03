20-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве первой степени: он зарезал женщину в лесу Лаваля

20-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве первой степени в связи с тем, что в среду вечером в лесистой местности Лаваля была убита ножом женщина.

Полиция Лаваля (SPL) сообщает, что 46-летняя Ирина Драгическу Янкулова скончалась после того, как ее нашли с многочисленными ножевыми ранениями в лесу Арман-Фраппье в округе Шомедей.

20-летнему Константиносу Цагарулису предъявят обвинения в суде в четверг.

Вскоре после 19:30 полиция получила вызов в службу 911 и прибыла в хорошо посещаемый лесистый район на углу Мюррей-авеню и 8-й улицы, популярное место для прогулок, которое, по словам местных жителей, обычно бывает оживленным по вечерам.

Прибывшая полиция обнаружила женщину с тяжелыми травмами верхней части тела и попыталась сделать ей искусственное дыхание.

По словам Стефани Бешара, представителя полиции Лаваля, она была констатирована мертвой на месте происшествия.

Основываясь на информации, полученной от свидетелей, полиция арестовала 20-летнего мужчину.

Полицейские говорят, что у них есть основания полагать, что он скрылся с места преступления на автомобиле, прежде чем попытаться найти убежище в жилом доме на 66-й авеню.

Полиция не подтвердила, знали ли мужчина и женщина друг друга.

“Родительской связи нет”, – сказал Бешара в интервью Noovo Info, добавив, что ни подозреваемый, ни жертва не были известны полиции.

В этом районе был организован командный пункт, чтобы следователи могли осмотреть место происшествия.

Это 14-е убийство женщины в Квебеке с начала года.

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