Сотрудница монреальской церкви подверглась унижению по расовому признаку

Шарлин Хантер говорит, что направлялась в церковь Union United в районе Литтл-Бургунди в Монреале, когда ее внезапно остановила полиция.

По ее словам, полицейские сказали ей, что тонировка стекол на ее машине запрещена законом.

“Я сказал: “Хорошо, дайте мне рекомендацию, у меня есть 24 часа. Но мне нужно идти, я должна разобраться с бездомными, я должна открыть продовольственный магазин, а завтра я пойду в ближайший полицейский участок”. И я покажу им, что я сняла это”, – сказала она. “Нет, нет, нет, нет, так не пойдет, вы должны сделать это сейчас”.

Хантер утверждает, что полицейский сказал ей соскрести тонировку, иначе ее машину отбуксируют.

“Мне дали нож, чтобы я сняла тонировку. Что, если бы кто-нибудь увидел, что я направляю нож на офицера, и попытался бы это сделать… все это пришло мне в голову”, – сказала она.

Центр исследований межрасовых отношений (CRARR) заявляет, что у него есть основания полагать, что расовая принадлежность Ханта, возможно, сыграла свою роль в инциденте.

“Все эти необычные… практики, похоже, действительно противоречат норме”, – сказал исполнительный директор CRARR Фо Ниеми. “Вот почему первое, что пришло мне в голову, – это DWB”

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