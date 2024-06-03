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Общество Здоровье, медицина У Бредберри – вино из одуванчиков, а у канадцев – из томатов

У Бредберри – вино из одуванчиков, а у канадцев – из томатов

Виктория Христова Июн 3, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи У Бредберри – вино из одуванчиков, а у канадцев – из томатов отключены 28 Просмотров

Помидоры и вино – думаете, несочетаемо? А вот и нет! Аргументирую!
Начнем с того, что с ботанической точки зрения томат – это ягода, но считается «кулинарным овощем», потому как содержит гораздо меньше сахара, чем фрукты.
Первый рецепт томатного вина был создан в 1840-х. Но он не получил хороших отзывов, и долгое время томатное вино относили к категории домашних настоек и использовали в лекарственных целях.
Кстати, с большим количеством действительно полезных эффектов для здоровья.
Но в 2009г. бельгиец, проживающий в Канаде, Паскаль Мише основал свое производство томатного вина “Omerto”, предварительно определив максимально подходящие сорта томатов.
Весь процесс производства занимает около 9 месяцев и очень похож на создание обычного вина.
Вкус этого томатного вина описывают как «фруктовый, немного острый, слегка медово-сладковатый». А выглядит оно как белое вино.
Так, что? Сочетаются вино и помидоры? То-то же!) Приятного аппетита!

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