У Бредберри – вино из одуванчиков, а у канадцев – из томатов

Помидоры и вино – думаете, несочетаемо? А вот и нет! Аргументирую!

Начнем с того, что с ботанической точки зрения томат – это ягода, но считается «кулинарным овощем», потому как содержит гораздо меньше сахара, чем фрукты.

Первый рецепт томатного вина был создан в 1840-х. Но он не получил хороших отзывов, и долгое время томатное вино относили к категории домашних настоек и использовали в лекарственных целях.

Кстати, с большим количеством действительно полезных эффектов для здоровья.

Но в 2009г. бельгиец, проживающий в Канаде, Паскаль Мише основал свое производство томатного вина “Omerto”, предварительно определив максимально подходящие сорта томатов.

Весь процесс производства занимает около 9 месяцев и очень похож на создание обычного вина.

Вкус этого томатного вина описывают как «фруктовый, немного острый, слегка медово-сладковатый». А выглядит оно как белое вино.

Так, что? Сочетаются вино и помидоры? То-то же!) Приятного аппетита!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.