Фонд борьбы с раком Strike Out Cancer foundation: жить в память об ушедших

Мэри Милелло Пачелла умерла 13 лет назад в возрасте 52 лет, и с тех пор Пачелла занимается сбором средств для детей, страдающих этой болезнью.
“Она скончалась в январе 2011 года, когда мне было 15 лет”, – сказал он. “За шесть месяцев до этого, в августе 2010 года, у нее был диагностирован рак легких четвертой стадии, при этом она никогда не курила”.
Перед смертью Пачелла дал ей обещание. “Перед ее кончиной я хотел сделать что-то, что позволило бы мне всю оставшуюся жизнь жить с памятью о ней”. И в ее честь появилась программа StrikeOut Cancer.
Фонд борьбы с раком StrikeOut начал свою деятельность с больших и веселых мероприятий по боулингу в пользу Фонда Make-A-Wish.
“Энтони только что сыграл важную роль в объединении монреальского сообщества”, – сказала Лорен Доннелли из фонда “Загадай желание”. – Он проводит мероприятия по всему миру, тем самым помогает нам распространять информацию, привлекать новых партнеров и по-настоящему распространять тот благой порыв, которое оказывает фонд”.
Фонд борьбы с раком StrikeOut также поддерживает Общество по борьбе с лейкемией и лимфомой, которое назвало его “человеком 2024 года”.
Энтони гордится этим и надеется, что его мать тоже.
“Иногда я даже не осознаю, как далеко, возможно, зашел только потому, что это всегда было связано с ней”, – сказал он.
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