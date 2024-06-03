Основная операция SQ направлена против “Ангелов Ада” в Монтереджи

Более 140 сотрудников полиции Квебека (SQ) приняли участие в крупной операции против “Ангелов Ада” в Монтереджи в четверг вечером.
По данным полиции, операция включала в себя поиск наркотиков, которая продолжалась всю ночь.
данная операция последовала вслед за двумя другими операциями, которые были проведены 1 мая в Шамбли и Мариевилле и 22 мая в Белейле, Макмастервилле, Сен-Бруно-де-Монтарвилле и Сен-Базиль-ле-Гран.
Полиция провинции сообщает, что операция была проведена при участии подразделения “Montérégie division of the Escouade régionale”.
Результаты операции пока не обнародованы.
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