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Основная операция SQ направлена против “Ангелов Ада” в Монтереджи

Степан Артемьевский Июн 3, 2024 Наркология, наркомания, наркотики, Новости Комментарии к записи Основная операция SQ направлена против “Ангелов Ада” в Монтереджи отключены 30 Просмотров

Операция по изъятию наркотиков “Ангелы Ада” была проведена в регионе Монтережи

Более 140 сотрудников полиции Квебека (SQ) приняли участие в крупной операции против “Ангелов Ада” в Монтереджи в четверг вечером.

По данным полиции, операция включала в себя поиск наркотиков, которая продолжалась всю ночь.

данная операция последовала вслед за двумя другими операциями, которые были проведены 1 мая в Шамбли и Мариевилле и 22 мая в Белейле, Макмастервилле, Сен-Бруно-де-Монтарвилле и Сен-Базиль-ле-Гран.

Полиция провинции сообщает, что операция была проведена  при участии подразделения “Montérégie division of the Escouade régionale”.

Результаты операции пока не обнародованы.

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