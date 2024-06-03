Монреальские пожарные борются с огнем возле станции метро “Сен-Лоран”

Монреальские пожарные борются с пожаром, вызванным четырьмя пожарами, которые вспыхнули в трехэтажном здании рядом со станцией метро “Сен-Лоран”.
По словам пожарных, пламя возникло в задней части здания на первом этаже, расположенного на бульварах Мезоннев и Сен-Лоран.
В здании также расположены жилые помещения на втором и третьем этажах.
Пожарные сообщают, что сообщений о пострадавших не поступало, и Красный Крест оказывает помощь двум семьям.
Причина пожара и масштабы ущерба остаются неизвестными.
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