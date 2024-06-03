Монреальскому технологическому миллиардеру предъявлены обвинения в секс-преступлениях

Роберту Миллеру в четверг были предъявлены обвинения в нескольких случаях сексуального насилия после того, как полиция Монреаля возобновила расследование в отношении технологического миллиардера.

Судебные протоколы показывают, что 80-летнему мужчине предъявлено 21 обвинение в отношении 10 заявителей за правонарушения, которые, как утверждается, имели место в период с 1994 по 2006 год. Обвинения включают сексуальное насилие, сексуальную эксплуатацию и сексуальное вмешательство, а также ряд преступлений, связанных со сводничеством и проституцией.

Некоторые из предполагаемых жертв на момент инцидентов были несовершеннолетними. Имена всех жертв защищены законом о запрете на публикацию и не подлежат разглашению.

Инспектор полиции Монреаля, Дэвид Шейн объявил на пресс-конференции в четверг, что бывший глава Future Electronics Inc. был арестован в своем доме в Уэстмаунте, но был освобожден при условии обещания явиться в суд 3 июля.

“Мы хотели бы подчеркнуть мужество жертв в этом долгом испытании”, — сказал Шейн, добавив, что жертвы по делу Миллера — или любого другого дела о сексуальном насилии – могут позвонить по номеру 514-280-8522, чтобы подать заявление.

В феврале 2023 года телеканал CBC/Radio Canada выпустил документальный фильм, в котором утверждалось, что Миллер платил девочкам-подросткам за секс более десяти лет подряд. В отчете утверждалось, что технический директор, страдающий болезнью Паркинсона, договорился со своими коллегами о том, чтобы они приводили несовершеннолетних девочек в его гостиничный номер в Монреале, а также в его дом в Уэстмаунте для совершения половых актов в период с 1994 по 2006 год.

Он опроверг обвинения и ушел с поста председателя правления и генерального директора своей компании на следующий день после того, как появились обвинения.

В последующие дни полиция Монреаля публично признала, что они расследовали деятельность Миллера в период с 2008 по 2009 год, а затем передали результаты расследования прокурорам. В то время никаких обвинений предъявлено не было.

В четверг полиция заявила, что на тот момент не было оснований для вынесения обвинительного приговора, но не стала вдаваться в конкретные детали. Шейн сообщил журналистам, что в прошлом году появилась новая информация, которая побудила следователей возобновить расследование.

“Мы публично призвали… любую жертву или любого свидетеля выступить с заявлением, потому что мы были готовы возобновить дело”, – сказал он на пресс-конференции. “Основываясь на некоторой новой информации, появились новые люди, которые помогли продолжить расследование и представить все материалы королевскому прокурору”.

Он сказал, что расследование продолжается и что следователи не исключают ареста других подозреваемых.

Миллер также является ответчиком по предполагаемому коллективному иску от женщин, которые утверждали, что много лет назад им платили за секс. Миллер также опроверг обвинения в гражданском деле, которое продолжается.

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