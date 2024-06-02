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Новости Житель Монреаля подает коллективный иск против Uber

Житель Монреаля подает коллективный иск против Uber

Виктория Христова Июн 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Житель Монреаля подает коллективный иск против Uber отключены 66 Просмотров

Житель Монреаля, страдающий физическими недостатками, является основным истцом в подаче коллективного иска против Uber.

 

Лоран Мориссетт говорит, что он неоднократно заказывал поездки в Uber, но ему отказывали, потому что появляющиеся транспортные средства не подходят ни для него, ни для его инвалидной коляски.

Шарон Тернер, юрист юридической фирмы Slater Vecchio в Монреале, во вторник подала иск в Верховный суд.

Он сказал, что это вызывает разочарование, потому что Uber, который работает в Квебеке с 2014 года, заявляет, что у него есть сервис, предназначенный специально для людей с ограниченными физическими возможностями.

“Мы надеемся, что механизм коллективного иска обеспечит доступ к правосудию для получения компенсации, но, возможно, более важным является изменение поведения. Это то, чего мы хотим. В конечном счете, мы хотим, чтобы Uber исправил это, стимулируя водителей, которыми они управляют, предоставлять качественные услуги”, – сказал Тернер в интервью в среду.

“В этом и заключается суть проекта — предоставлять услуги, позволяющие сообществу инвалидов, продвигаясь вперед, принимать более полное и равноправное участие в различных аспектах жизни, будь то культура, политика, экономика и т.д.”.

В Uber отмечают, что пассажиры могут уведомлять водителей о специальных условиях с помощью текстовых сообщений и чата перед посадкой в машину.

“Наши технологии и транспорт, предоставляемый водителями, изменили мобильность многих людей”, – сказал Джонатан Хэмел, менеджер Uber по связям с общественностью в Квебеке. “Мы постоянно внедряем инновации, чтобы жители Квебека могли легко передвигаться”.

“Чтобы поддержать возможности для пассажиров с ограниченными возможностями, Uber работал над тем, чтобы сделать наше приложение доступным и предоставить встроенные инструменты, которые помогут сделать процесс максимально удобным”, – сказал он, цитируя подход компании к обеспечению доступности. “Кроме того, Uber придерживается политики, которая предполагает, что водители должны принимать пассажиров с ограниченными возможностями в соответствии с законом”.

Коллективный иск, в котором утверждается о нарушении Хартии Квебека и Закона провинции о защите прав потребителей, должен быть санкционирован судьей, прежде чем он может быть подан.

В иске требуется выплата компенсации “всем лицам, которым было отказано в доступе к услугам Uber Ride из-за физических недостатков в Квебеке с 29 октября 2014 года по дату, когда этот иск был признан коллективным”.

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