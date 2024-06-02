Жители Западного острова считают, что движение в их районе невероятно трудное и осложеннное траффиком

Ричард Д’Агостино говорит, что все, чего он хотел, – это навестить своих родителей на Западном острове. Сидя в своей машине в центре Монреаля, на углу улиц Сент-Катрин и де ла Монтань, 37-летний мужчина говорит, что был ошеломлен, узнав, что ему потребуется больше часа, чтобы добраться до Доллард-дез-Ормо (DDO).

“Я думаю, что на то, чтобы добраться до шоссе А-720, уходит 18 минут, потому что нужно лишь свернуть на Кресент-стрит и проехать по Люсьен-Л’Аллиер. Но вот затем! Движение было лишь по одной полосе, и полицейский его с трудом регулировал”, – рассказывает он.

Он выложил свой гнев в Instagram, где в приступе смеха и отчаяния владелец ночного клуба обсуждал, стоит ли ему просто уехать из страны.

“Мне нужно проехать 29 км, а это займет час и семь минут”, – восклицает он на видео. “Подожди, я посмотрю, сколько времени потребуется, чтобы добраться до Платтсбурга. Как быстро я смогу покинуть страну, прежде чем вернусь домой на Западный остров”.

Заливаясь маниакальным смехом, Д’Агостино рассказывает, что поездка в Соединенные Штаты займет у него всего на минуту больше, то есть один час и восемь минут.

“Я мог бы добраться до дьюти-фри по ту сторону границы за то же время, которое мне требуется, чтобы пересечь Монреаль”, – восклицает он.

Д’Агостино признается, что пробовал другие виды транспорта, когда дело доходило до того, чтобы навестить своих родителей.

“Я пытался бегать трусцой, потому что думал: “Я могу это сделать”. Я пытаюсь быть здоровым.”Это занимает три-четыре часа”, – сказал он. “Даже Бикси, я пробовал добраться в родительский дома на Бикси”.

Он сетует на то, что движение в центре города и его окрестностях с каждым годом становится все хуже.

“Их главная проблема в том, что они делают все одновременно”, – сказал он. “А это еще никому не удавалось сделать хорошо и удобно”.

Эксперт по дорожному движению Рик Лекнер говорит, что его не удивляет оценка GPS, как и Д’Агостино.

“Такова реальность дорожного движения в Монреале, потому что многие вещи, которые мы должны были сделать в прошлом, мы не сделали, и они до сих пор не планируются”, – говорит он. “В этом суть. Мы и дальше будем оставаться заложниками в автомобилях, даже в автобусах, из-за отсутствия дальновидности и плана”.

Лекнер говорит, что единственное, что люди действительно могут сделать, – это планировать свои поездки заранее.

“В нашем городе, как и во всем Квебеке должна измениться культура, чтобы, по крайней мере, было видно, что властям есть дело до того, что происходит на дорогах”, – сказал он. “Прямо сейчас я не думаю, что им есть до этого дело. Они просто выполняют свою работу и на самом деле не заботятся о последствиях”.

Стоя на углу, где Д’Агостино поделился своим разочарованием, представитель мэрии Монреаля Филипп Сабурин говорит, что понимает, почему движение на улице де ла Монтань может быть затруднено.

“Я не могу комментировать эту конкретную ситуацию, но в одном я уверен: в центре Монреаля сосредоточена одна из самых интенсивных строительных работ”, – сказал он.

Сабурин повторяет совет Лекнера, говоря, что людям следует заранее планировать свои маршруты.

Он отмечает, что люди могут ознакомиться с новой интерактивной картой городских препятствий и строительных работ, чтобы узнать, какие работы ведутся на их маршрутах.

“Возможно, это хорошая идея – воспользоваться различными видами транспорта”, – размышляет он. “Возьмите свою машину, чтобы доехать до станции метро Côte-Vertu, а затем на метро доберитесь до центра города”.

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