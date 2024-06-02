Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Криминал Мужчина погиб в результате стрельбы на баскетбольной площадке в Лашине
police
Полиция не дремлет. Некогда!

Мужчина погиб в результате стрельбы на баскетбольной площадке в Лашине

Степан Артемьевский Июн 2, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина погиб в результате стрельбы на баскетбольной площадке в Лашине отключены 77 Просмотров

В среду в результате стрельбы на баскетбольной площадке в Лашине погиб мужчина.

 

В 19:30 в полицию Монреаля (SPVM) поступил звонок в службу 911 об инциденте на улице Дафф Корт.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили 27-летнего мужчину с огнестрельным ранением в верхнюю часть тела.

Парамедики сделали пострадавшему искусственное дыхание и забрали его в машину скорой помощи.

Было слышно, как женщина громко плакала перед большой группой людей, кто-то подошел, чтобы утешить ее.

Мужчина был отправлен в больницу с серьезными травмами, где и скончался. Медики были бессильны помочь ему.

Предположительно, подозреваемый прибыл на место происшествия и выстрелил из пистолета, затем сумел скрыться, сообщила представитель полиции Вероник Дюбук.

Арестов произведено не было.

Это 17-е убийство, совершенное на территории Монреаля в этом году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*