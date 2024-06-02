Мужчина погиб в результате стрельбы на баскетбольной площадке в Лашине

В среду в результате стрельбы на баскетбольной площадке в Лашине погиб мужчина.

В 19:30 в полицию Монреаля (SPVM) поступил звонок в службу 911 об инциденте на улице Дафф Корт.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили 27-летнего мужчину с огнестрельным ранением в верхнюю часть тела.

Парамедики сделали пострадавшему искусственное дыхание и забрали его в машину скорой помощи.

Было слышно, как женщина громко плакала перед большой группой людей, кто-то подошел, чтобы утешить ее.

Мужчина был отправлен в больницу с серьезными травмами, где и скончался. Медики были бессильны помочь ему.

Предположительно, подозреваемый прибыл на место происшествия и выстрелил из пистолета, затем сумел скрыться, сообщила представитель полиции Вероник Дюбук.

Арестов произведено не было.

Это 17-е убийство, совершенное на территории Монреаля в этом году.

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