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Общество Здоровье, медицина “Хема-Квебек” нуждается в донорстве О+, О- и В-крови

“Хема-Квебек” нуждается в донорстве О+, О- и В-крови

Виктория Христова Июн 2, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи “Хема-Квебек” нуждается в донорстве О+, О- и В-крови отключены 59 Просмотров

Hema-Quebec объявляет срочный призыв к людям с группами крови O+, O- и B-, которые готовы стать донорами.

 

Организация заявляет, что ее резервы за последние недели сократились.

В пресс-релизе, опубликованном в четверг утром, Hema-Quebec объясняет, что из-за более теплой погоды многие доноры отменили свои встречи.

Хотя запасы крови Hema-Quebec в целом находятся в хорошем состоянии, потребность в определенных группах крови выше.

“Снижение числа случаев сдачи крови в различных регионах за последние несколько недель побудило Hema-Quebec обратиться с настоятельным призывом к людям, принадлежащим к группам крови O+ и O-, а также к тем, кто принадлежит к группе B-, которая встречается реже”, – говорится в сообщении.

Hema-Quebec заявляет, что будет более гибкой в работе с донорами из целевых групп, в том числе разрешит им посещать фонд самостоятельно.

На национальном уровне, по данным на 2023 год, 36% населения принадлежит к группе O+, в то время как 7% населения принадлежит к группе O-, признанной “универсальным донором”.

Группа В – составляет 1,5% населения.

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