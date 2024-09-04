Avia Voyages — туристическое агентство с 23-летним опытом работы на рынке Канады, открывает набор новых агентов

Если вы увлечены путешествиями, знаете французский или английский язык и имеете легальный статус в Канаде, мы ищем именно вас!

Опыт работы в туризме будет вашим преимуществом, но не обязателен — мы предоставляем обучение и поддержку.

Наш офис находится в Old Montréal, в самом сердце города.

Это отличная возможность стать частью профессиональной команды и развиваться в динамичной и вдохновляющей атмосфере.

Присылайте ваше резюме на: [email protected]

Присоединяйтесь к нам и помогите создавать незабываемые путешествия для наших клиентов!