Avia Voyages — туристическое агентство с 23-летним опытом работы на рынке Канады, открывает набор новых агентов
Если вы увлечены путешествиями, знаете французский или английский язык и имеете легальный статус в Канаде, мы ищем именно вас!
Опыт работы в туризме будет вашим преимуществом, но не обязателен — мы предоставляем обучение и поддержку.
Наш офис находится в Old Montréal, в самом сердце города.
Это отличная возможность стать частью профессиональной команды и развиваться в динамичной и вдохновляющей атмосфере.
Присылайте ваше резюме на: [email protected]
Присоединяйтесь к нам и помогите создавать незабываемые путешествия для наших клиентов!
Контакты
Адрес
410 Rue St Nicolas #245, Montréal, Квебек H2Y 2P5, Канада
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Avia Voyages — туристическое агентство с 23-летним опытом работы на рынке Канады, открывает набор новых агентов 0 reviewsLogin to Write Your Review
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