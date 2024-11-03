Обновление освещения: замена старых светильников на новые светодиодные панели в коммерческих помещениях

Уважаемые владельцы бизнеса!

Время обновить освещение вашего коммерческого пространства! Замена старых светильников на современные светодиодные панели позволит не только улучшить качество света, но и снизить расходы на энергию.

Преимущества светодиодных панелей:

Энергоэффективность Долговечность

Обновление освещения Кроме того, в рамках программы Hydro-Québec можно получить возврат средств за замену освещения! Отличная возможность сократить расходы на модернизацию.