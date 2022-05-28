Чтиво выходного дня: 24 мая родился Иосиф Бродский

Первые годы жизни мальчик провёл в доме за Спасо-Преображенским собором. Звенья ограды здания, по воспоминаниям поэта, напоминали «восьмёрки», символ бесконечности. Этот образ автор часто будет использовать в творчестве.

Поэт и лауреат Нобелевской премии по литературе, которая присуждена за «всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии».

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, на Выборгской стороне. Поэт не любил такое название города и предпочитал ему Питер.

Первые годы жизни мальчик провёл в доме за Спасо-Преображенским собором. Звенья ограды здания, по воспоминаниям поэта, напоминали «восьмёрки», символ бесконечности. Этот образ автор часто будет использовать в творчестве.

Биография автора прочно связана с городом на Неве. Собственные стихи — «Еврейское кладбище около Ленинграда» — Бродский впервые читал во Дворце культуры имени Горького на площади Стачек, 4. Адрес любви и музы поэта, Марины Басмановой — улица Глинки, 15. Лирика Бродского наполнена приметами города: Васильевский остров, Невский проспект, парадные, двор на Моховой, Прачечный мост.

В 1955 году семья Бродского переехала в дом Мурузи на Литейном, 24. Поэт жил здесь в коммунальной квартире № 28 до самой эмиграции в 1972 году — сейчас там находится персональный музей литератора. Позже Бродский опишет эту коммуналку в эссе «Полторы комнаты».

Отец мальчика работал военным фотографом, мать бухгалтером. Свои первые стихи молодой человек написал в шестнадцать лет. Толчком к этому послужили впечатления от прочитанного сборника стихов Бориса Слуцкого. В 1959 году, познакомившись со стихами Евгения Баратынского, Бродский окончательно укрепился в желании посвятить себя поэтическому творчеству.

Бродский бросил школу, едва перейдя в восьмой класс. Парень хотел финансово помочь своей семье, поэтому пошел работать на завод помощником фрезеровщика. Затем Иосиф хотел стать проводником, но не получилось. Одно время горел желанием стать медиком и даже поступил работать в морг, но вскоре передумал.

За несколько лет Иосиф Бродский сменил много профессий: все это время запойно читал стихи, философские трактаты, изучал иностранные языки и даже собирался с приятелями угнать самолет, чтобы бежать из Советского Союза. Правда, дальше замыслов дело не пошло.

С 1957 года Бродский участвовал в советских геологических экспедициях в тундру, тайгу, степь. Тяжёлый труд соседствовал со свободой, романтическим представлениями о путешествиях и поиске себя. Там он прочёл стихи Владимира Британишского — участника литературного объединения при Горном институте. Бродский рассказывал: именно этот опыт стал для него первым толчком к самостоятельному творчеству.

В начале 1960-х годов Иосиф Александрович знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Донна. У Донна и других поэтов-метафизиков Бродский наследует «визитную карточку» школы: так называемые метафоры-кончетти. Такие «понятия» лежат в основе практически всех его произведений.

С Ахматовой молодой Бродский познакомился в 1961 году. Поэтесса никогда не сомневалась в таланте молодого человека и поддерживала творчество Иосифа, веря в успех. Самого Бродского стихи Анны Андреевны не особо впечатляли, но масштаб личности восхищал.

Первое произведение, которое насторожило Власть Советов, датировано 1958 годом. Стихотворение называлось «Пилигримы». Следом написал «Одиночество». Там Бродский пытался переосмыслить, что с ним происходит и как выйти из сложившейся ситуации, когда газеты и журналы закрывали двери перед поэтом.

Через три года в «Вечернем Ленинграде» вышла статья, клеймившая Бродского за паразитический образ жизни, в ней же приводились цитаты из поэмы Иосифа «Шествие». Авторы пасквиля вырвали строки из контекста, что прозвучало как обвинение в адрес поэта в любви к чужой родине. Иосифа Бродского начали преследовать на всех уровнях.

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В январе 1964 года в том же «Вечернем Ленинграде» опубликованы письма «возмущенных граждан», требующих наказать поэта, а 13 февраля того же года литератора арестовали за тунеядство. На следующий перенес сердечный приступ. Мысли Бродского того периода четко угадываются в стихах «Здравствуй, мое старение» и «Что сказать мне о жизни?».

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Ссылку отбывал в деревне Норинская Архангельской области. Но и там продолжает писать: «Шум ливня…», «Песня», «Зимняя почта», «Одной поэтессе» написаны в эти годы. Вместо пяти лет, к которым оказался приговорен, поэт провел в ссылке полтора года и, благодаря заступничеству Ахматовой, Маршака, Шостаковича. Затем вернулся в Санкт-Петербург.

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В 1972 году Иосиф Александрович эмигрирует из СССР и уезжает в США, где получает признание и нормальные условия для литературной работы. Поэт преподает русскую литературу в университетах и колледжах. Продолжает писать стихи на русском и прозу на английском.

Именно Соединённые Штаты стали для поэта в эмиграции новым домом. Ему был очень близок дух американского индивидуализма, равно как и джаз. После переезда Бродский работал над книгой избранных стихов и получил место преподавателя в университете с годовым окладом в 12 тысяч долларов. За 24 года эмиграции поэт жил в трёх городах Америки: Энн-Арборе, Саут-Хэдли и Нью-Йорке. В последнем из них первая квартира Бродского находилась на Мортон-стрит, 44 в районе Гринвич-виллидж — это место особенно любила творческая интеллигенция.

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В декабре 1987 года Бродскому присуждена Нобелевская премия по литературе, а в 1992 году получил звание Лауреата Библиотеки Конгресса США. Премию по литературе Бродский получил в 1987 году с формулировкой «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». О присуждении Нобелевки поэт узнал в Лондоне, сидя в китайском ресторане. К новости автор отнёсся с тоской, предвидя постоянные беседы с журналистами.

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При поддержке поэта в Нью-Йорке открылся ресторан «Русский самовар». Совладельцами заведения стали Роман Каплан и Михаил Барышников. Бродский вложил в этот проект часть денег от Нобелевской премии. Ресторан превратился в достопримечательность «русского» Нью-Йорка.

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Иосиф Александрович Бродский скончался от инфаркта 28 января 1996 года в возрасте 55 лет в городе Нью-Йорк. Похоронен на протестантской части кладбища острова Сан-Микеле в Венеции.