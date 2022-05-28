В Канаде отменили правило о пожизненном заключении без права помилования

Верховный суд Канады единогласным решением отменил правило о пожизненном заключении без права помилования для осужденных за массовые убийства

Верховный суд Канады единогласным решением отменил правило о пожизненном заключении без права помилования для осужденных за массовые убийства, 27 мая сообщается на сайте The Globe and Mail.

Суд принял данное решение после пересмотра дела Александре Биссоннетте, застрелившего в 2017 году шестерых прихожан мечети в Квебеке. Парень подал жалобу на вынесенный ему приговор о пожизненном заключении без права помилования. Теперь он сможет досрочно освободиться по истечении 25 лет тюремного срока.

Отметим, что данное решение суда относится ко всем осужденным за массовые убийства с 2011 года.

Мотивацией отмены правила, действовавшего в Канаде с 2011 года, послужило его противоречие положениям конституции страны и «несовместимостью с человеческим достоинством».