Подписаться на рассылку
Общество Криминал В Канаде отменили правило о пожизненном заключении без права помилования

В Канаде отменили правило о пожизненном заключении без права помилования

Виктория Христова Май 28, 2022 Криминал, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество Комментарии к записи В Канаде отменили правило о пожизненном заключении без права помилования отключены 21 Просмотров

Верховный суд Канады единогласным решением отменил правило о пожизненном заключении без права помилования для осужденных за массовые убийства

Верховный суд Канады единогласным решением отменил правило о пожизненном заключении без права помилования для осужденных за массовые убийства, 27 мая сообщается на сайте The Globe and Mail.

Суд принял данное решение после пересмотра дела Александре Биссоннетте, застрелившего в 2017 году шестерых прихожан мечети в Квебеке. Парень подал жалобу на вынесенный ему приговор о пожизненном заключении без права помилования. Теперь он сможет досрочно освободиться по истечении 25 лет тюремного срока.

Отметим, что данное решение суда относится ко всем осужденным за массовые убийства с 2011 года.

Мотивацией отмены правила, действовавшего в Канаде с 2011 года, послужило его противоречие положениям конституции страны и «несовместимостью с человеческим достоинством».

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal