Борьба за гражданство длиною в 70 лет

В то же время в Канаде ограбили военный музей.

В течение 70 лет Андре Хиссинк держал обиду на правительство Нидерландов и никогда не стеснялся говорить об этом.

Наконец, на этой неделе настойчивость 102-летнего ветерана Второй мировой войны окупилась. Король Нидерландов удовлетворил его желание получить двойное гражданство.

“Я снова голландец, но все еще канадец”, — сказал Хиссинк после специальной церемонии получения гражданства в своей резиденции для престарелых в Перте, Онтарио.

Хиссинк родился в 1919 году в Голландской Индии. Когда ему было 8 лет, его семья переехала в Нидерланды. В 1939 году, изучая право в Утрехтском университете, он поступил на службу в голландскую армию.

В 1940-м, после нападения немцев на Нидерланды, он поступил на эскадренный миноносец HMS Keith. До конца войны он воевал в составе 320-й голландской эскадрильи британских вооруженных сил. За это время он совершил 69 военных полетов в качестве бомбардировщика и штурмана на самолете B-25 Mitchell над оккупированной Европой.

В 1950-х он уехал по работе в Новую Зеландию. В стране не хватало рабочей силы, и ему предложили работу в Министерстве авиации в Веллингтоне. Однако условием получения высокой должности было получение и новозеландского гражданства.

“Я сказал, что это хорошая работа, и я хочу ее. Они сказали, что тогда вы потеряете свое гражданство… и с тех пор я злюсь на Нидерланды”, — вспоминает Хиссинк.

Нидерланды стремятся ограничить двойное гражданство. По сей день правительство предупреждает своих граждан, что их право на паспорт может быть автоматически аннулировано, если они приобретут другое гражданство. И семь десятилетий назад именно это и произошло с Хиссинком.

“Меня очень взбесило то, что я рисковал своей головой ради освобождения Голландии с 1940 по 1945 год”, — сказал ветеран.

После Новой Зеландии Хиссинк получил работу в Канаде, а с ней и канадские документы. Но все это время он вел борьбу за право иметь голландский паспорт.

И вот в четверг в окружении друзей и семьи посол Нидерландов в Канаде Инес Коппулс снова сделала Хиссинка гражданином Нидерландов. Редкое исключение из правил правительства о двойном гражданстве было сделано специально для Хиссинка и лично подписано королем Виллемом-Александром.

“Вы голландец, и вы снова будете голландцем”, — сказала посол, председательствуя на специальной двуязычной церемонии.

“На это ушло семьдесят лет, и вот вы возвращаете их мне, что я очень ценю. Глубоко. Поверьте мне, — сказал ветеран послу, получая документы о гражданстве. – Это была страна, за которую я пошел на войну, а потом пытался помочь ей восстановиться”.

А затем он добавил: “Семьдесят лет я был канадцем. Я уже никогда не получу столько лет в качестве голландца”.