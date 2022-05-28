Канадские города в рейтинге лучших в мире по балансу между работой и личной жизнью

Монреаль не попал в этом список, зато стал одним из лучших городов мира для удаленной работы.

Оттава, Ванкувер и Торонто попади в ТОП-20 лучших городов мира, когда речь идет о балансе между работой и личной жизнью. Индекс баланса между работой и личной жизнью за 2022 год был подготовлен компанией по обеспечению офисной безопасности Kisi. В него попали 51 город США и 49 городов остального мира.

“Вместо того, чтобы рассматривать индекс пригодности для жизни или рейтинг лучших городов для работы, исследование направлено на то, чтобы показать, какие города обеспечивают самый здоровый баланс между работой и личной жизнью для своих граждан”, — говорится в отчете.

Исследователи изучили более 130 параметров, касающихся интенсивности труда, жизни общества и города, включая процент удаленных рабочих мест, среднее количество дней отпуска, доступ к психиатрической помощи, доступность жилья и культурные и развлекательные предложения города.

Самым “сбалансированным” городом оказался Осло. За ним следуют Берн, Хельсинки, Цюрих и Копенгаген.

Оттава получила самый высокий результат среди канадских городов и заняла седьмое место в общем рейтинге.

Ванкувер занял 16 место, а Торонто – 19-е. Также в рейтинг попал Калгари – 30 место.

Дубай, Гонконг, Куала-Лумпур, Сингапур и Монтевидео оказались городами с самым высоким процентом перегруженных работой людей.

Исследователи определяют “переутомленных” как штатных сотрудников, работающих более 48 часов в неделю. Более 16% людей в этих городах считаются перегруженными работой, по сравнению с 10% в городах Канады.