Жители Квебека, пострадавшие от шторма, имеют право на финансовую помощь

Тем временем Атлантика готовится к сильным штормам.

Несколько тысяч домов уже неделю остаются без электричества после того, как сильные ураганы вырвали с корнем деревья, заблокировали дороги, разрушили собственность и убили по меньшей мере 11 человек в Квебеке и Онтарио.

Квебек объявил о специальной финансовой помощи для покрытия продовольственных потерь, понесенных теми, кто пострадал от отключения электроэнергии.

Жители, пострадавшие от отключения электроэнергии продолжительностью более 24 часов, имеют право на получение 75 долларов на человека. Максимальная сумма для каждой семьи составляет 300 долларов.

“Очень важно поддерживать наиболее уязвимых людей в нашем обществе”, — заявил министр труда Жан Буле.

По данным Hydro-Québec, в 7:30 утра в субботу около 8900 клиентов, в основном в Лаврентиях, Ланодьере и Утауэ, все еще оставались без света. Но другие источники, например веб-сайт компании Info-pannes, сообщает о 18 000 отключенных домов по состоянию на субботу.

Что же касается Онтарио, 19 000 клиентов Hydro Ottawa все еще остаются без электричества.