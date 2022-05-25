Некоторые регионы Квебека будут без электричества еще как минимум неделю

Квебек и Онтарио пострадали от сильного шторма.

Компания Гидро-Квебек восстановила 80% оборванных штормом линий в течение суток. Однако есть места, которые не рассчитывают на быстрый ремонт. В то же время бригады Hydro-Quebec работают сверхурочно в Лаврентидах и Ланодьере, двух наиболее пострадавших регионах провинции.

Например жители городка Сент-Адель в Лаврентидах (всего в часе от Монреаля), понимают, что свет у них появится еще нескоро.

“Очевидно, что Hydro уделяет первоочередное внимание всем основным дорогам, и мы останемся без электричества еще на 10–14 дней, пока кто-то не придет, чтобы починить линии и вырубить деревья”, — сказал местный житель Дэррил Крей.

Большинство жителей имеют генераторы, однако спустя несколько дней после “апокалипсиса” найти топливо стало непросто. Люди соглашаются, что оказались не готовы к чрезвычайной ситуации такого масштаба.

Житель того же города Мишель Тетро рассказывает, что удар ветра был такой силы, что в течение минуты на улице не было ничего видно. Когда немного поутихло, он попытался выйти из дома, но ему далеко не сразу это не удалось. Его дом оказался завален упавшими деревьями и обрывками проводов. Восстановление его дома обойдется не менее чем в 100 тысяч долларов.