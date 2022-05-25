Любовный треугольник и собака: как канадский суд делит питомца

А в Онтарио приют отказался отдавать собаку ребенку с аутизмом.

Суд приказал жительнице Британской Колумбии вернуть собаку, которую, по ее словам, она получила в подарок по устному соглашению пару лет назад.

Элейн Хьюз и Филип Арнольд были в отношениях и в 2017 году вместе купили девочку-ротвейлера Ониксию. Они считали, что “совместно владеют собакой”. Затем жизненная ситуация поменялась, и Арнольд стал жить с Лори Арскотт. Новая сожительница считала, что собака подарена ей “по устному соглашению”. Отношения пары продлились до 2021 года.

Гражданский трибунал Британской Колумбии отмечает, что “все трое заботились об Ониксии, как физически, так и финансово, до февраля 2021 года”.

Затем, видимо, пара рассталась, и собака оказалась у Лори Арскотт.

“16 февраля 2021 года мистер Арнольд запросил Ониксию, и мисс Арскотт отказалась предоставить ему Ониксию. С этой даты мисс Хьюз и мистеру Арнольду было отказано в доступе к Ониксии, — рассказывает судья Андреа Ричи. – Мистер Арнольд и мисс Хьюз добиваются приказа, чтобы мисс Арскотт вернула им Ониксию, потому что они говорят, что являются законными владельцами собаки”.

Трибунал услышал, что стороны конфликта не согласились по поводу того, была ли Ониксия когда-либо навсегда подарена Арскотт. Арскотт же утверждала, что это было улажено посредством устного соглашения. Судья с свою очередь решила, что нет никаких доказательств того, что подобный разговор имел место быть.

В представлениях суда те, кто предъявляет претензии, должны “доказать это на основе баланса вероятностей”.

“Я признаю, что все стороны эмоционально привязаны к Ониксии, — написала Андреа Ричи в своем решении. – Однако закон рассматривает домашних животных как личную собственность, а не как членов семьи. Хотя все стороны внесли свой вклад в заботу об Ониксии на протяжении многих лет, я считаю, что мисс Хьюз и мистер Арнольд имеют более сильные права собственности на нее, поскольку они по-прежнему тесно связаны с ее заботой и расходами”.

Суд призвал мисс Арскотт вернуть собаку мисс Хьюз и мистеру Арнольду.

Арскотт также было приказано заплатить почти 1000 долларов судебных сборов, а также залог за домашнее животное, покрываемый Арнольдом, и применимые проценты. Судья постановила, что Арскотт не имеет права на компенсацию каких-либо расходов, потому что “все три стороны внесли свой вклад в уход за Ониксией”.

У женщины есть 30 дней, чтобы выполнить решение суда.