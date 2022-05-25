28 мая – всеквебекский праздник – День Круассанов! Занимаем очередь!

Любите круассаны домашней выпечки? Тогда мы идём к вам. 28 мая – Национальный день круассанов в Квебеке

В субботу, 28 мая, в Квебеке отмечается праздник Круассана. Приглашаются все желающие полакомиться (и забудьте о диете).

Вот уже в тринадцатый раз в последнюю субботу мая Квебек отмечает День круассанов. По всей провинции десятки пекарен и кафе участвуют в этом торжественном мероприятии, предлагая почтеннейшей публике ароматные, с пылу – с жару, круассанички всевозможных размеров и вкусов, с самыми разными начинками. В этом году в празднике примут участие около ста заведений.

Для того, чтобы принять участие в празднике, пекарни и кафе должны соблюсти два главных условия: Круассаны должны быть домашней выпечки, изготовлены самими участниками, а не заказанными на крупных пекарнях. И цена на круассаны должна быть единой у всех участников. В этом году 4 круассана стоят 5 долларов (1.25 за штуку). Есть дополнительное условие – все круассаны должны быть свежими, выпеченными не ранее ночи, предшествующей празднику. К тому же, организаторы тщательно следят за тем, чтобы тесто соответствовало условиям, чтобы круассаны готовились на масле, чтобы они были изготовлены вручную, а не на машинах.

Среди десятков заведений есть и знаменитые ресторанные сети, есть и маленькие кафе на несколько мест. Только в Монреале в этом году к участию в празднике готовятся 34 булочные и пекарни. Приводить названия мы не станем, а то список будет длинным, а если кого упустить, то люди обидятся (и правильно сделают).

Но ниже мы даём ссылку на страницу Праздника Круассанов, где приведён список участников с их координатами. Заметим, что круассанами можно полакомиться как на месте, так и заказать их доставку.

Участники праздника вывешивают на витрине лого “Fier artisan de la Fête du croissant”. Если лого на витрине не обнаруживается, это означает, что хозяин заведения не записался в участники праздника обжорства круассанами.

Страница, на которой можно ознакомиться со списком участников, на ней есть и карта, и адреса каждого заведения (данные регулярно обнавляются по мере того, как записываются новые круассно-производители): Список участников праздника

Приятного аппетита, в очередях не толкайтесь, соблюдайте порядок, слишком сильно не налегайте на выпечку, впереди лето, за фигурой следить пора!

Лого праздника, которое вы увидите на витрине, если булочная стала участником “фестиваля круассанов”: