Принят новый языковой закон Квебека. Роль французского языка повышается

Национальная Ассамблея утвердила Закон 96, согласно которому в Квебеке будет проведена языковая реформа и усилена роль французского языка

Парламент Квебека утвердил Закон 96, начинается реформа Хартии французского языка.

Во вторник, 24 мая, Национальная Ассамблея (Парламент Квебека) приняла закон 96, новый языковой закон, который позволит провести серьёзные реформы в языковой политике провинции, определив новые роль и место французского языка. За закон проголосовали 78 депутатов, против – 29 депутатов. Таким образом, правильетсо Квебека получило право на внесение изменений в основополагающие положения о роли французского языка. Изменения в языковой политике будут сделаны впервые с 1977 года, когда была принята Хартия Французского языка в её нынешнем виде.

Но премьер-министр Франсуа Лего заверил депутатов, что положения нового закона об языке ни в коем случае не касаются области здравоохранения, где все жители смогут общаться с медперсоналом на английском языке.

Между тем, шеф Либеральной партии Квебека, г-жа Доминик Англаде заявила перед голосованием, что в законе есть “серые зоны”, то есть, есть положения, хоторые могут толковаться двояко.

В любом случае, и Либеральная партия Квебека, и Консервативная партия Квебека голосовали против законопроекта, считая, что ряд статей закона нарушают права англоязычных жителей провинции, а это вызовет трения между различными слоями населения.

Против закона голосовали и представители Квебекской партии, которые, наоборот, сочли, что новый закон слишком мягко относится к англоязчыному влиянию.

Серьёзные споры вызвали и статьи закона, относящиеся к образованию – партия КАК считает, что необходимо сохранить нынешнее соотношение мест в СЕЖЕПах и колледжах – 17% всех студентов могут учиться на английском языке (тогда как всего 9% студентов англоговорящие), Либералы хотят повысить долю до 50%, а Квебекская партия настаивает на 9%.

Какие конкретно реформы ожидаются в языковой сфере пока сложно говорить, но некоторые из важнейших положений уже известны:

Все предприятия, на которых работают 25 и более человек, будут обязаны следовать положениям Хартии французского языка (вести всю документацию на французском, включая распоржения, циркуляры, инструкции персоналу и т.д. Английский язык – по усмотрению хозяев). Раньше требования касались предприятий с числом работников от 50 человек и выше.

В СЕЖЕПах будут введены новые курсы французского языка или же ряд дисциплин будет преподаваться на французском. Судя по всему, каждый студент будет обязан прослушать три курса на французском (или же изучать отдельно французский) – но это положение будет уточнено в ходе реформирования Хартии языка.

Будет создано Министерство французского языка.

Будет создан Комиссариат французского языка, который будет контролировать исполнение закона.

В течение года будет разработана конкретная программа проведения новой языковой политики.

В течение трёх лет будет разработана и принята концеция Квебека, как провинции, в которой французский язык займёт гораздо более важную роль, чем сегодня.

Квебек собирается полностью взять в свои руки стратегию иммиграции, сделав упор на иммиграцию франкоязычных кандидатов (сегодня 43% иммигрантов приезжают в Квебек, не зная французского. Этих иммигрантов утверждает Оттава. Но Квебек собирается ограничить приезд таких лиц, доведя процент франкоязычных жителей до 85%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил беспокойство в связи с принятием закона 96 и подтвердил, что правительство Канады оставляет за собой право оспаривать в суде отдельные положения нового языкового закона Квебека. Но федеральное правительство будет внимательно следить за конкретными разработками и реформами, которые будут проведены в соответствии с новым законом.

(Заметим в заключение, что оценка нового закона и его последствий требует гораздо более глубокого анализа, к которому мы вернёмся позже, когда ситуация прояснится).