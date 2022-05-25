Канадский аэропорт закрыт из-за подозрительного пакета

А в других аэропортах огромные очереди.

Путешественников, у которых запланирован рейс в международный аэропорт Виктория (YYJ), предупреждают о сбоях в поездках из-за полицейского расследования. Аэропорт на крайнем западе Британской Колумбии был закрыт после того, как около 13:30 во вторник была обнаружена подозрительная посылка.

Аэропорт был закрыт для всех прибывающих и вылетающих рейсов “из предосторожности”. По словам полиции, “аэропорт должен оставаться закрытым до тех пор, пока полиция не убедится в безопасности для пассажиров”.

Подозрительный пакет обнаружен в зоне вылета/регистрации пассажиров, и нет сомнений, что ее принес пассажир.

Сотрудники Канадского управления безопасности воздушного транспорта (CATSA) провели стандартные проверки и обнаружили в сумке “нечто, похожее на зажигательное устройство”.

“Они просканировали сумку и обнаружили внутри предметы, которые могут быть опасными. На место происшествия была вызвана полиция с материка для дальнейшего расследования” — сказал капрал Андрес Санчес из местной полиции.

Он добавил, что человек, принесший сумку, находится под следствием, но пока неясно, будут ли выдвинуты какие-либо уголовные обвинения.

“Опять же, поскольку мы не пока знаем, что в этой сумке, мы не можем говорить о дальнейших действиях”, — сказал капрал.

Обновление

Аэропорт снова открылся около 8 часов вечера. Всего было отменено 20 регулярных рейсов.

По словам следователей, в сумке находился “зажигательный предмет с инертными излишками военного снаряжения”. Опасные предметы были в зарегистрированном багаже одного из пассажиров.