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Канадцы застряли на американских горках во время шторма

Olga Fedak Май 24, 2022 Новости Канады, Политика, Происшествия Оставить комментарий 37 Просмотров

Хорошо хоть не вниз головой.

Большой шторм в Онтарио и Квебеке не только убил уже 10 человек и оставил сотни тысяч домов без света. Внезапное отключение электроэнергии привело к тому, что на аттракционе Бегемот в торонтовском парке развлечений Страна Чудес (Wonderland) застряло несколько десятков человек.

В парке сообщили, что сотрудники тут же отправились эвакуировать пассажиров горок, стремясь сделать все “максимально быстро и безопасно”. Тем не менее, гостям всё равно пришлось пробыть в ловушке не менее 30 минут. Но стоит отметить, что никто не пострадал.

Видео с началом шторма в парке, на котором видно застрявших пассажиров, за несколько дней просмотрели 1.5 миллиона раз!

@chubbychicken84 That storm came in QUICK 😳😳😳 #canadaswonderland #torontostorm2022 #crazystorm ♬ original sound – Lynn Shepherd

В Wonderland рассказали, что начали закрывать аттракционы в субботу утром из-за “внезапной сильной грозы, приближающейся к парку” (ну да, кто смотрит на штормовые предупреждения?).

Однако горки не успели закрыть до того, как произошло внезапное отключение электроэнергии, из-за которого гости застряли на аттракционе.

В парке добавили, что аттракционы не работают, если поблизости формируется гроза. В парке есть система обнаружения молнии, которая сообщает, если молния находится в пределах 8 километров, 13 километров и 15 километров от парка.

Горка Бегемот – одна из самых больших в парке.

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