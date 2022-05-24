Канада направляет Украине большой запас боеприпасов

А тем временем в Крыму на корабли грузится вывезенная из оккупированных территорий пшеница. Война в Украине может стать причиной голода в ряде стран мира.

Канада отправляет в Украину дополнительно 20 000 единиц боеприпасов. Боеприпасы калибра 155 мм, а также взрыватели и зарядные устройства передаются в дар.

По данным федерального правительства их стоимость составляет 98 миллионов долларов. Артиллерия поступает из Соединенных Штатов, а финансирование осуществляется из 500 миллионов долларов, выделенных в федеральном бюджете Канады на 2022 год.

Снаряды могут использоваться артиллерийскими орудиями, в том числе гаубицами M777, которые Канада уже отправила Украине. По данным Министерства национальной обороны, Вооруженные силы Канады уже обучили украинских военных пользоваться такой техникой.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что “эта дополнительная военная помощь будет иметь решающее значение в текущей борьбе Украины за защиту своей территории. Эта помощь будет доставлена в Украину как можно быстрее”. Она добавила, что поставка артиллерии стандарта НАТО является результатом прямой просьбы Украины к своим союзникам.

Федеральное правительство обещает, что пока война продолжается, Канада будет продолжать оказывать поддержку.

“Мы работаем круглосуточно, чтобы выявить и предоставить еще больше военной помощи Украине”, — сказала Ананд.