Обезумевшая толпа молодежи на пляже Торонто (с видео)

Не хватало еще, чтобы обнаглевшая толпа начала жаловаться на жестокость полиции.

Полиция Торонто арестовала 19 человек во время жестокой ночи на пляже Вудбайн. Молодые люди (а самому старшему из задержанных всего 26 лет) устроили уличные бои фейерверками. Они запускали друг в друга и в случайных прохожих “римские свечи”, также направляли их в автомобили и здания. Детишки также ограбили двоих человек под дулом пистолета, а также нанесли огнестрельные и ножевые ранения нескольким прохожим.

Во время разгона сборища пострадало семеро офицеров. Известно, что один из них сломал ногу, преследуя стрелка. Двое получили травмы от фейерверков, а еще один получил сильный удар по голове. У него ранены лицо, уши и глаза.

Среди задержанных 10 несовершеннолетних. Самому младшему их них только 14 лет! Также в беспорядках участвовало четверо девушек – от 15 до 17 лет.

Первые обвиняемые уже предстали перед судом в понедельник, а остальным встречи назначены на середину июля.

Детишкам предъявляют хулиганство, нападение, нападение с оружием на блюстителя порядка и ограбление.