Недвижимость: дебаты о фиксированной и переменной ставках

Дебаты о фиксированной и переменной ставках, которые всегда присутствуют на ипотечном рынке, приняли новый оборот в 2022 году, когда обе ставки выросли в первые пять месяцев года

Дебаты о фиксированной и переменной ставках, которые всегда присутствуют на ипотечном рынке, приняли новый оборот в 2022 году, когда обе ставки выросли в первые пять месяцев года.

Переменные ставки стали самым популярным вариантом среди канадских покупателей жилья в течение первых двух лет пандемии COVID-19, поскольку Банк Канады снизил свою базовую ставку в марте 2020 года. Тем не менее, два последовательных повышения ставок центральным банком в 2022 году – одно из которых было значительным повышением на 0,5% – сигнализировали о прекращении этих низких переменных ставок, и ожидается дальнейшая серия повышений.

С другой стороны, заемщикам, предпочитающим безопасность с фиксированной ставкой, теперь приходится бороться с повышенным базовым уровнем квалификации благодаря новому стресс-тесту, введенному Управлением Суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) в прошлом году.

Это изменение, вступившее в силу в июне 2021 года, привело к тому, что заемщики должны были претендовать либо на 5,25%, либо на 2% сверх контрактной ставки – в зависимости от того, что выше, – при этом растущие фиксированные ставки теперь означают, что последнее является более распространенным квалификационным критерием.

Неудивительно, что это оказало прямое влияние на сумму ипотеки, на которую могут претендовать многие заемщики, и тот факт, что разница между переменными и фиксированными ставками остается значительной, означает, что переменные варианты, вероятно, будут предпочтительным выбором для многих ипотечных клиентов в обозримом будущем, согласно эксперту RATESDOTCA и лицензированному ипотечному агенту Сунгу Ли.

“Я думаю, это действительно зависит от того, каким будет этот разброс”, – сказал Ли канадскому специалисту по ипотечным кредитам. “Если этот разброс начнет уменьшаться, то для многих клиентов может иметь больше смысла выбрать вариант с фиксированной ставкой.

“Но если тенденция продолжит увеличиваться в тандеме с переменными ставками, и вы увидите разброс в 150-170 базисных пунктов, то это все еще остается хорошим аргументом в пользу использования переменных”.

Заметным событием, которое произошло благодаря повышению процентных ставок в последние месяцы, является то, что растущее число клиентов не могут претендовать на бизнес класса prime или AAA, сказал Ли, что означает, что брокерам и агентам приходится изучать альтернативные варианты для них.

“Мы наблюдаем небольшой сдвиг – мы получаем больше кандидатов, которые не обязательно квалифицируются на стороне prime, и мы рассматриваем почти prime или альтернативы”, – сказал он. “Теперь их коэффициенты немного увеличены, если они ищут фиксированную ставку”.

Возможно, этого и следовало ожидать: хотя цены на недвижимость, похоже, немного корректируются по сравнению с головокружительными максимумами начала этого года, они остаются чрезвычайно высокими по историческим меркам. “Это, в сочетании с более высокими процентными ставками, вытесняет людей из традиционного финансирования – или, по крайней мере, утроит финансирование – так что им придется искать какие-то другие варианты или отложить свои планы”, – сказал Ли.

Поскольку ставки продолжают расти, Ли сказал, что многие специалисты по ипотечным кредитам будут следить за OSFI, чтобы узнать, сочтет ли правительственный орган необходимым дальнейшее повышение ставки стресс-теста в ближайшие месяцы.

Хотя в декабре он указал, что будет придерживаться курса на изменения, внесенные в июне прошлого года, OSFI еще в этом году не подал никаких признаков того, что планирует снова скорректировать ставку в 2022 году.

Другим следствием растущих ставок является то, что некоторая напряженность просочилась с рынка жилья, особенно в районе Большого Торонто (GTA), где базируется Ли. Он сказал, что обсуждения с контактами риэлторов выявили предложения, поступающие по цене ниже прейскуранта, а также потенциальных продавцов, удаляющих свои объявления из-за отсутствия предложений по желаемой цене.

“Определенно наблюдается сдвиг и более сбалансированный рынок”, – сказал он.

Ли отметил, что в то время как многие заемщики с переменной ставкой – те, у кого нет регулируемой ставки, – не увидят роста своих платежей, другие могут почувствовать ущемление, а это означает, что вдвойне важно планировать ставки выше, чем те, которые могут быть установлены изначально.

“Абсолютно повышение ставок окажет влияние в зависимости от того, сколько повышений мы увидим”, – сказал он. “Для потребителей важно действительно переоценить свой бюджет, чтобы посмотреть, смогут ли они его выдержать. Если нет, то имеет смысл рассмотреть возможность перехода на фиксированную ставку, чтобы они могли ограничить размер этого платежа ”.

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Ольга Успенская

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