Свыше тысячи пожилых людей погибли в Квебеке за последние два года в результате падений на пол

Свыше тысячи пожилых людей погибли в Квебеке за последние два года в результате потери равновесия и падения на пол

Более тысячи погибших в результате несчастных случаев, вызванных падением. В статистику попали лишь те пожилые люди, которые скончались в домах престарелых или в медицинских учреждениях.

Газета “Journal de Montréal” провела исследования, в результате которых журналисты определили, что за последние два года, то есть, с начала пандемии, только в домах престарелых и больницах свыше тысячи человек скончались в результате травм или сердечных приступов, вызванных падением на пол во время ходьбы.

Всего в Квебеке, в домах престарелых и в больницах CHSLD (медучреждения, в которых живут пожилые люди, нуждающиеся в постоянном медицинском уходе) зафиксированы 1297 таких случаев. И хотя в ряде случаев смерть застала человека до падения (кончина в результате сердечного приступа, например, во время нахождения в туалете или во время еды), не менее тысячи случаев, несомненно, надо отнести к последствиям падения. Таких очевидных случаев – 1027.

Но само нахождение в упомянутых учреждениях стоит очень дорого (иногда несколько тысяч долларов в месяц), и в стоимость проживания входит обеспечение медицинской безопасности пациентов. Между тем, значительного числа падений можно было бы избежать, так они были вызваны субъективными причинами (неосмотрительное поведение или бравада – попытка залезть на стол, например. Ссора с другим постояльцем – пожилые люди часто выходят из себя, и один из них толкнул другого, а тот потерял равновесие и упал. Регулярно падение наступало в результате просто обычной ходьбы, но пациент был строго предупреждён, что ему не следует ходить, надо несколько дней соблюдать постельный режим или же сидеть в кресле, но не ходить).

В некоторых случаях выяснилось, что пациенты падали неоднократно, иногда десятки раз за год, но эти факты не замечались персоналом, который не принимал мер к ограничению передвижения больных стариков.

И хотя обеспечить стопроцентную безопасность невозможно, пожилые люди всегда будут терять равновесие и падать, это печальная истина, но всё же во время нахождения под присмотром медперсонала, в заведении, за пребывание в котором пожилой человек платит немалые деньги, можно и нужно обеспечить лучший уход.

Тем же, кто живёт в семьях и тем, кто заботся о пожилых людях, живущих с ними, полезно будет запомнить, что потеря равновесия во время ходьбы и падение, к глубокому сожалению, реальны, надо делать всё, что вoзможно, дабы избегать несчастные случаи.